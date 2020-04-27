Заявки принимаются до 16 мая
Министерство туризма Бурятия объявило о начале приёма заявок для участия в конкурсе на предоставление из республиканского бюджета грантов в форме субсидий в целях поддержки проектов развития сельского, экологического, социального туризма и проектов, направленных на продвижение туристского потенциала и повышение туристской привлекательности республики. Соответствующий приказ был подписан 27 апреля.
Срок приёма заявок с 27 апреля по 16 мая 2020 года. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.
В Бурятии стартовал приём заявок на конкурс грантов по туризму
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Жителей Бурятии приглашают интересно провести время в «Доме по другим правилам»
Прокуратура «играет на опережение», предупреждая возможный рост цен
В Бурятии принята очередная мера по борьбе с коронавирусом
Пожилые люди пожаловались в краевой минэконом
Ужесточение мер коснулось Улан-Удэ, одного пригородного села и одного посёлка
У известной строительной фирмы арестовали в том числе спортзал и базу отдыха на Байкале
Нарушения выявили в санатории-профилактории «Подлеморье»
В указ главы Бурятии о мерах борьбы с коронавирусом внесены изменения
Как обстоят дела на крупнейшем предприятии Бурятии, как оно переживает пандемию коронавируса, и, наконец, с какими показателями вступило в 2020 год, подробно рассказал директор свинокомплекса «Восточно-Сибирский» Владимир Боровков
Ещё два предприятия получили отказ
«Родина сказала: «Надо», - прокомментировала отельер Дарима Матханова
Оштрафованный магазин специализируется на продаже товаров для туризма, охоты и рыбалки
Об этом бурятскому омбудсмену сообщили сами вахтовики
Продукцию с растительным жиром запрещено называть молоком
Байкальская транспортная прокуратура выдала предостережения