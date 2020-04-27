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В Бурятии стартовал приём заявок на конкурс грантов по туризму

В Бурятии стартовал приём заявок на конкурс грантов по туризму
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Заявки принимаются до 16 мая

Министерство туризма Бурятия объявило о начале приёма заявок для участия в конкурсе на предоставление из республиканского бюджета грантов в форме субсидий в целях поддержки проектов развития сельского, экологического, социального туризма и проектов, направленных на продвижение туристского потенциала и повышение туристской привлекательности республики. Соответствующий приказ был подписан 27 апреля.

Срок приёма заявок с 27 апреля по 16 мая 2020 года. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.
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