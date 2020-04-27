В Забайкалье из-за закрывшихся банков не выдавали пенсии

Пожилые люди пожаловались в краевой минэконом



На «горячую линию» министерства экономического развития Забайкальского края обратились пенсионеры из Читы и посёлка Ясная Оловяннинского района. Они жаловались на то, что некоторые отделения банков закрыты в период пандемии и не выдают пенсии.



- Таких обращений было пять. И мы сразу же начали решать вопрос,- заявил вице-премьер правительства региона Александр Бардалеев, - тем более, что в соответствии с указом президента организации, оказывающие финансовые услуги в части расчётов и платежей, в период пандемии обязаны работать.



Министерство экономического развития региона направило обращение управляющему отделением Сибирского главного управления Центрального банка России Сергею Калугину. Позже по его поручению отделения банков Забайкальского края в Чите и посёлке Ясная возобновили свою работу, сообщает пресс-служба краевого правительства.

