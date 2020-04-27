Вода в бассейне в санатории Бурятии не соответствовала сантребованиям

Нарушения выявили в санатории-профилактории «Подлеморье»
В Северобайкальске в санатории-профилактории «Подлеморье» дирекции социальной сферы ВСЖД – филиала ОАО «РЖД» вскрыли нарушение закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии. Проверку провела Байкальская транспортная прокуратура вместе с Роспотребнадзором по железнодорожному транспорту и Центром гигиены и эпидемиологии по Бурятии.
- Установлено, что в истекший период 2020 года производственный контроль в виде ежемесячных исследований воды бассейна санатория-профилактория не осуществлялся по причине не заключения соответствующего договора. Показатели органолептических свойств воды в течение несколько дней марта 2020 в журнале регистрации данных показателей не фиксировались, что не позволяло определить проводился ли контроль за качеством воды, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.
Аналогичные нарушения выявлены в отношении показателей остаточного содержания обеззараживающих реагентов: хлор, бром, озон; а также температуры воды и воздуха. Результаты производственного контроля основных микробиологических и паразитологических показателей за 2020 год также не представлены и документально не подтверждены.
Также результаты лабораторных испытаний проб воды бассейна по содержанию хлора остаточного свободного, проведённого в рамках прокурорской проверки, не соответствовали требованиям гигиенических нормативов, что является нарушением норм СанПиН.
Начальнику дирекции социальной сферы ВСЖД – филиала ОАО «РЖД» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. После прокурорского вмешательства разработан план мероприятий по устранению нарушений. Исполнение находится на контроле прокуратуры. Заключён договор на осуществление производственного контроля.
В отношении директора - главного врача санатория возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено для рассмотрения в органы Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, уточнили в Байкальской транспортной прокуратуре.
Вода в бассейне в санатории Бурятии не соответствовала сантребованиям
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ужесточение мер коснулось Улан-Удэ, одного пригородного села и одного посёлка
У известной строительной фирмы арестовали в том числе спортзал и базу отдыха на Байкале
Нарушения выявили в санатории-профилактории «Подлеморье»
В указ главы Бурятии о мерах борьбы с коронавирусом внесены изменения
Как обстоят дела на крупнейшем предприятии Бурятии, как оно переживает пандемию коронавируса, и, наконец, с какими показателями вступило в 2020 год, подробно рассказал директор свинокомплекса «Восточно-Сибирский» Владимир Боровков
Ещё два предприятия получили отказ
«Родина сказала: «Надо», - прокомментировала отельер Дарима Матханова
Оштрафованный магазин специализируется на продаже товаров для туризма, охоты и рыбалки
Об этом бурятскому омбудсмену сообщили сами вахтовики
Продукцию с растительным жиром запрещено называть молоком
Байкальская транспортная прокуратура выдала предостережения
Средства индивидуальной защиты нужны для дезинфекции подъездов
Взяткодатель и посредники оказались на скамье подсудимых
Заявления можно подать онлайн или через Почту России
С начала режима самоизоляции объявлений о продаже «готового бизнеса» становится всё больше