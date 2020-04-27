Вода в бассейне в санатории Бурятии не соответствовала сантребованиям

Нарушения выявили в санатории-профилактории «Подлеморье»



В Северобайкальске в санатории-профилактории «Подлеморье» дирекции социальной сферы ВСЖД – филиала ОАО «РЖД» вскрыли нарушение закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии. Проверку провела Байкальская транспортная прокуратура вместе с Роспотребнадзором по железнодорожному транспорту и Центром гигиены и эпидемиологии по Бурятии.



- Установлено, что в истекший период 2020 года производственный контроль в виде ежемесячных исследований воды бассейна санатория-профилактория не осуществлялся по причине не заключения соответствующего договора. Показатели органолептических свойств воды в течение несколько дней марта 2020 в журнале регистрации данных показателей не фиксировались, что не позволяло определить проводился ли контроль за качеством воды, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.



Аналогичные нарушения выявлены в отношении показателей остаточного содержания обеззараживающих реагентов: хлор, бром, озон; а также температуры воды и воздуха. Результаты производственного контроля основных микробиологических и паразитологических показателей за 2020 год также не представлены и документально не подтверждены.



Также результаты лабораторных испытаний проб воды бассейна по содержанию хлора остаточного свободного, проведённого в рамках прокурорской проверки, не соответствовали требованиям гигиенических нормативов, что является нарушением норм СанПиН.



Начальнику дирекции социальной сферы ВСЖД – филиала ОАО «РЖД» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. После прокурорского вмешательства разработан план мероприятий по устранению нарушений. Исполнение находится на контроле прокуратуры. Заключён договор на осуществление производственного контроля.



В отношении директора - главного врача санатория возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено для рассмотрения в органы Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, уточнили в Байкальской транспортной прокуратуре.

