 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Апреля

26 Апреля

Популярное

Вода в бассейне в санатории Бурятии не соответствовала сантребованиям

Вода в бассейне в санатории Бурятии не соответствовала сантребованиям
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Нарушения выявили в санатории-профилактории «Подлеморье»

В Северобайкальске в санатории-профилактории «Подлеморье» дирекции социальной сферы ВСЖД – филиала ОАО «РЖД» вскрыли нарушение закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии. Проверку провела Байкальская транспортная прокуратура вместе с Роспотребнадзором по железнодорожному транспорту и Центром гигиены и эпидемиологии по Бурятии.

- Установлено, что в истекший период 2020 года производственный контроль в виде ежемесячных исследований воды бассейна санатория-профилактория не осуществлялся по причине не заключения соответствующего договора. Показатели органолептических свойств воды в течение несколько дней марта 2020 в журнале регистрации данных показателей не фиксировались, что не позволяло определить проводился ли контроль за качеством воды, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.

Аналогичные нарушения выявлены в отношении показателей остаточного содержания обеззараживающих реагентов: хлор, бром, озон; а также температуры воды и воздуха. Результаты производственного контроля основных микробиологических и паразитологических показателей за 2020 год также не представлены и документально не подтверждены.

Также результаты лабораторных испытаний проб воды бассейна по содержанию хлора остаточного свободного, проведённого в рамках прокурорской проверки, не соответствовали требованиям гигиенических нормативов, что является нарушением норм СанПиН.

Начальнику дирекции социальной сферы ВСЖД – филиала ОАО «РЖД» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. После прокурорского вмешательства разработан план мероприятий по устранению нарушений. Исполнение находится на контроле прокуратуры. Заключён договор на осуществление производственного контроля.

В отношении директора - главного врача санатория возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено для рассмотрения в органы Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, уточнили в Байкальской транспортной прокуратуре.
санитарные нормы Байкальская транспортная прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ и пригороде завтра закроются парикмахерские и строймагазины
В Улан-Удэ и пригороде завтра закроются парикмахерские и строймагазины
Бизнес, 27.04.2020
Ужесточение мер коснулось Улан-Удэ, одного пригородного села и одного посёлка
В Бурятии с молотка уйдёт имущество «Мостостроительного отряда № 34»
В Бурятии с молотка уйдёт имущество «Мостостроительного отряда № 34»
Бизнес, 27.04.2020
У известной строительной фирмы арестовали в том числе спортзал и базу отдыха на Байкале
Вода в бассейне в санатории Бурятии не соответствовала сантребованиям
Вода в бассейне в санатории Бурятии не соответствовала сантребованиям
Бизнес, 27.04.2020
Нарушения выявили в санатории-профилактории «Подлеморье»
В Бурятии стройфирмы обязали создать условия для изоляции
В Бурятии стройфирмы обязали создать условия для изоляции
Бизнес, 26.04.2020
В указ главы Бурятии о мерах борьбы с коронавирусом внесены изменения
Директор свинокомплекса «Восточно-Сибирский»: «2019 год для предприятия был выдающимся»
Директор свинокомплекса «Восточно-Сибирский»: «2019 год для предприятия был выдающимся»
Бизнес, 26.04.2020
Как обстоят дела на крупнейшем предприятии Бурятии, как оно переживает пандемию коронавируса, и, наконец, с какими показателями вступило в 2020 год, подробно рассказал директор свинокомплекса «Восточно-Сибирский» Владимир Боровков
В Улан-Удэ «Оранж Хаус» стал обсерватором
В Улан-Удэ «Оранж Хаус» стал обсерватором
Бизнес, 26.04.2020
«Родина сказала: «Надо», - прокомментировала отельер Дарима Матханова
В Улан-Удэ магазин оштрафовали на 100 тысяч за работу в режим изоляции
В Улан-Удэ магазин оштрафовали на 100 тысяч за работу в режим изоляции
Бизнес, 24.04.2020
Оштрафованный магазин специализируется на продаже товаров для туризма, охоты и рыбалки
Проблема вахтовиков из Бурятии, бастовавших во Владивостоке, разрешена
Проблема вахтовиков из Бурятии, бастовавших во Владивостоке, разрешена
Бизнес, 24.04.2020
Об этом бурятскому омбудсмену сообщили сами вахтовики
В молоке «Молочный луг» в Бурятии обнаружили растительный жир
В молоке «Молочный луг» в Бурятии обнаружили растительный жир
Бизнес, 24.04.2020
Продукцию с растительным жиром запрещено называть молоком
В Бурятии спасают от увольнений работников санатория и центра культуры ВСЖД
В Бурятии спасают от увольнений работников санатория и центра культуры ВСЖД
Бизнес, 24.04.2020
Байкальская транспортная прокуратура выдала предостережения
В Улан-Удэ «управляшкам» выдают маски и защитные костюмы
В Улан-Удэ «управляшкам» выдают маски и защитные костюмы
Бизнес, 23.04.2020
Средства индивидуальной защиты нужны для дезинфекции подъездов
Забайкалец пытался при помощи взятки скрыть перегруз
Бизнес, 23.04.2020
Взяткодатель и посредники оказались на скамье подсудимых
Упрдор «Южный Байкал» обратился к перевозчикам грузов
Упрдор «Южный Байкал» обратился к перевозчикам грузов
Бизнес, 23.04.2020
Заявления можно подать онлайн или через Почту России
«Торг уместен»: Кафе и гостиницы в Бурятии выставляют на продажу
«Торг уместен»: Кафе и гостиницы в Бурятии выставляют на продажу
Бизнес, 23.04.2020
С начала режима самоизоляции объявлений о продаже «готового бизнеса» становится всё больше

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^