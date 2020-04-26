Первым бурятским предприятиям одобрили нулевые кредиты на зарплату

Банки одобрили первым 13 субъектам малого и среднего предпринимательства Бурятии беспроцентные кредиты на выплату зарплаты. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Получить такой кредит на период до шести месяцев могут организации, занимающиеся видами деятельности, которые входят в перечень 38 наиболее пострадавших отраслей экономики.
На сегодняшний день в Бурятии в банки поступило 32 обращения предпринимателей, из них 13 одобрено, двое получили отказ. Остальные заявки на рассмотрении.
По сообщению пресс-службы минэкономразвития России, в целом по стране по данным на 23 апреля было выдано около 9, 9 млрд рублей на поддержку занятости по 3170 договорам.
По данным на 24 апреля в программу по выдаче беспроцентных кредитов вступило 26 банков.
Перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики:
1. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
2. Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
3. Деятельность пассажирского воздушного транспорта
4. Деятельность грузового воздушного транспорта
5. Деятельность автовокзалов и автостанций
6. Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом
7. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
8. Деятельность музеев
9. Деятельность зоопарков
10. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
11. Деятельность физкультурно-оздоровительная
12. Деятельность санаторно-курортных организаций
13. Деятельность турагентств и пр. организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
14. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
15. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
16. Образование дополнительное детей и взрослых
17. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
18. Деятельность по организации конференций и выставок
19. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
20. Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
21. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
22. Деятельность в области демонстрации кинофильмов
23. Стоматологическая практика
24. Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
25. Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая
26. Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах
27. Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая
28. Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
29. Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах
30. Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая
31. Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах
32. Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента
33. Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах
34. Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
35. Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах
36. Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах
37. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью
38. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами
2. Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
3. Деятельность пассажирского воздушного транспорта
4. Деятельность грузового воздушного транспорта
5. Деятельность автовокзалов и автостанций
6. Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом
7. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
8. Деятельность музеев
9. Деятельность зоопарков
10. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
11. Деятельность физкультурно-оздоровительная
12. Деятельность санаторно-курортных организаций
13. Деятельность турагентств и пр. организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
14. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
15. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
16. Образование дополнительное детей и взрослых
17. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
18. Деятельность по организации конференций и выставок
19. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
20. Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
21. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
22. Деятельность в области демонстрации кинофильмов
23. Стоматологическая практика
24. Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
25. Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая
26. Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах
27. Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая
28. Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
29. Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах
30. Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая
31. Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах
32. Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента
33. Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах
34. Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
35. Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах
36. Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах
37. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью
38. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами