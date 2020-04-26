Первым бурятским предприятиям одобрили нулевые кредиты на зарплату





1. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта



2. Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам



3. Деятельность пассажирского воздушного транспорта



4. Деятельность грузового воздушного транспорта



5. Деятельность автовокзалов и автостанций



6. Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом



7. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений



8. Деятельность музеев



9. Деятельность зоопарков



10. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений



11. Деятельность физкультурно-оздоровительная



12. Деятельность санаторно-курортных организаций



13. Деятельность турагентств и пр. организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма



14. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания



15. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков



16. Образование дополнительное детей и взрослых



17. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми



18. Деятельность по организации конференций и выставок



19. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения



20. Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий



21. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты



22. Деятельность в области демонстрации кинофильмов



23. Стоматологическая практика



24. Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах



25. Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая



26. Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах



27. Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая



28. Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями



29. Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах



30. Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая



31. Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах



32. Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента



33. Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах



34. Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах



35. Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах



36. Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах



37. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью



38. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами







Банки одобрили первым 13 субъектам малого и среднего предпринимательства Бурятии беспроцентные кредиты на выплату зарплаты. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Получить такой кредит на период до шести месяцев могут организации, занимающиеся видами деятельности, которые входят в перечень 38 наиболее пострадавших отраслей экономики.На сегодняшний день в Бурятии в банки поступило 32 обращения предпринимателей, из них 13 одобрено, двое получили отказ. Остальные заявки на рассмотрении.По сообщению пресс-службы минэкономразвития России, в целом по стране по данным на 23 апреля было выдано около 9, 9 млрд рублей на поддержку занятости по 3170 договорам.По данным на 24 апреля в программу по выдаче беспроцентных кредитов вступило 26 банков.