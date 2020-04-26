 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 Апреля

25 Апреля

24 Апреля

Популярное

Первым бурятским предприятиям одобрили нулевые кредиты на зарплату

Первым бурятским предприятиям одобрили нулевые кредиты на зарплату
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Ещё два предприятия получили отказ

Банки одобрили первым 13 субъектам малого и среднего предпринимательства Бурятии беспроцентные кредиты на выплату зарплаты. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Получить такой кредит на период до шести месяцев могут организации, занимающиеся видами деятельности, которые входят в перечень 38 наиболее пострадавших отраслей экономики.

На сегодняшний день в Бурятии в банки поступило 32 обращения предпринимателей, из них 13 одобрено, двое получили отказ. Остальные заявки на рассмотрении.

По сообщению пресс-службы минэкономразвития России, в целом по стране по данным на 23 апреля было выдано около 9, 9 млрд рублей на поддержку занятости по 3170 договорам.

По данным на 24 апреля в программу по выдаче беспроцентных кредитов вступило 26 банков.

Перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики:

1. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

2. Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

3. Деятельность пассажирского воздушного транспорта

4. Деятельность грузового воздушного транспорта

5. Деятельность автовокзалов и автостанций

6. Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом

7. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

8. Деятельность музеев

9. Деятельность зоопарков

10. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

11. Деятельность физкультурно-оздоровительная

12. Деятельность санаторно-курортных организаций

13. Деятельность турагентств и пр. организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма

14. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания

15. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

16. Образование дополнительное детей и взрослых

17. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

18. Деятельность по организации конференций и выставок

19. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения

20. Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

21. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

22. Деятельность в области демонстрации кинофильмов

23. Стоматологическая практика

24. Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах

25. Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая

26. Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах

27. Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая

28. Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

29. Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах

30. Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая

31. Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах

32. Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента

33. Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах

34. Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах

35. Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах

36. Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах

37. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью

38. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами


кредиты коронавирус заработная плата
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ «Оранж Хаус» стал обсерватором
В Улан-Удэ «Оранж Хаус» стал обсерватором
Бизнес, 26.04.2020
«Родина сказала: «Надо», - прокомментировала отельер Дарима Матханова
Директор свинокомплекса «Восточно-Сибирский»: «2019 год для предприятия был выдающимся»
Директор свинокомплекса «Восточно-Сибирский»: «2019 год для предприятия был выдающимся»
Бизнес, 25.04.2020
Как обстоят дела на крупнейшем предприятии Бурятии, как оно переживает пандемию коронавируса, и, наконец, с какими показателями вступило в 2020 год, подробно рассказал директор свинокомплекса «Восточно-Сибирский» Владимир Боровков
В Улан-Удэ магазин оштрафовали на 100 тысяч за работу в режим изоляции
В Улан-Удэ магазин оштрафовали на 100 тысяч за работу в режим изоляции
Бизнес, 24.04.2020
Оштрафованный магазин специализируется на продаже товаров для туризма, охоты и рыбалки
В молоке «Молочный луг» в Бурятии обнаружили растительный жир
В молоке «Молочный луг» в Бурятии обнаружили растительный жир
Бизнес, 24.04.2020
Продукцию с растительным жиром запрещено называть молоком
В Бурятии спасают от увольнений работников санатория и центра культуры ВСЖД
В Бурятии спасают от увольнений работников санатория и центра культуры ВСЖД
Бизнес, 24.04.2020
Байкальская транспортная прокуратура выдала предостережения
В Улан-Удэ «управляшкам» выдают маски и защитные костюмы
В Улан-Удэ «управляшкам» выдают маски и защитные костюмы
Бизнес, 23.04.2020
Средства индивидуальной защиты нужны для дезинфекции подъездов
Забайкалец пытался при помощи взятки скрыть перегруз
Бизнес, 23.04.2020
Взяткодатель и посредники оказались на скамье подсудимых
Упрдор «Южный Байкал» обратился к перевозчикам грузов
Упрдор «Южный Байкал» обратился к перевозчикам грузов
Бизнес, 23.04.2020
Заявления можно подать онлайн или через Почту России
«Торг уместен»: Кафе и гостиницы в Бурятии выставляют на продажу
«Торг уместен»: Кафе и гостиницы в Бурятии выставляют на продажу
Бизнес, 23.04.2020
С начала режима самоизоляции объявлений о продаже «готового бизнеса» становится всё больше
Из Бурятии в Китай чуть не отправили пиломатериалы с вредителями
Из Бурятии в Китай чуть не отправили пиломатериалы с вредителями
Бизнес, 23.04.2020
В пиломатериалах обнаружили малого чёрного елового усача
В Улан-Удэ хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
В Улан-Удэ хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
Бизнес, 23.04.2020
Закон о «наливайках» рассмотрят на профильном комитете горсовета
«Аэрофлот» возобновит рейсы в Улан-Удэ
«Аэрофлот» возобновит рейсы в Улан-Удэ
Бизнес, 23.04.2020
«Аэрофлот» возвращается в Бурятию спустя пять лет
Коронавирус ударит по летнему турбизнесу на Байкале
Коронавирус ударит по летнему турбизнесу на Байкале
Бизнес, 23.04.2020
Понижение турпотока на Байкал этим летом оценивают в 50-60%
В Бурятии золотодобытчики работали без нужных документов
В Бурятии золотодобытчики работали без нужных документов
Бизнес, 23.04.2020
Бизнесмены нарушили закон при использовании недр

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^