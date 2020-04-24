В Улан-Удэ магазин оштрафовали на 100 тысяч за работу в режим изоляции

Оштрафованный магазин специализируется на продаже товаров для туризма, охоты и рыбалки



22 апреля Советский районный суд Улан-Удэ рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении компании, работавшей в режим самоизоляции, несмотря на запрет. Речь идёт о магазине, который специализируется на продаже товаров для туризма, охоты и рыбалки. Эта сфера не относится к товарам первой необходимости, магазин должен был быть закрыт. Однако установлено, что 15 апреля магазин работал с 9 до 17 часов.



- Пунктом 7.2 указа главы Бурятии от 13.03.2020 года № 37 предписано приостановить с 29 марта по 30 апреля 2020 года включительно: работу объектов розничной торговли, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров, за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении N 2 к настоящему указу, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки, - отмечают в пресс-службе Советского райсуда суда.



Представитель компании привёл доводы о том, что в магазине в том числе продаются товары первой необходимости, а именно спички, свечи, газ. Однако суд эти доводы нашёл несостоятельными. Поскольку продажа магазином этих товаров не относится ни к основному, ни дополнительному видам деятельности юридического лица.



Суд пришёл к выводу, что имеются основания для квалификации действий ООО по ст. 20.6.1. ч.1 КоАП РФ. Назначено наказание в виде штрафа в минимальном размере 100 000 рублей.



Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Верховный суд Бурятии в течение 10 дней.



