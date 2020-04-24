Директор свинокомплекса «Восточно-Сибирский»: «2019 год для предприятия был выдающимся»



Мы прорабатываем все возможные варианты развития событий, даже самые крайние. Может возникнуть необходимость внедрения такой системы, при которой бы люди могли не выходить с предприятия, оставаться здесь. При этом мы возьмем на себя ответственность за обеспечение их питанием, средствами гигиены, средствами связи, чтобы они могли связаться с родными, посмотреть что-то в Интернете и т.д.



- С чем связаны планы по внедрению такой крайней необходимости?



- Сделано это для того, чтобы наше предприятие не остановилось. Если мы возьмём, к примеру, металлургический завод, то там можно двери закрыть и уйти по домам. А животные каждый день хотят есть, пить и дышать, за ними надо каждый день ухаживать. Если мы допустим массовое заражение работников, то остановим полностью предприятие.



- Как работники реагируют на возможные изменения?



- Мы проговорили ситуацию в коллективе, сотрудники к этому относятся с пониманием. Почему? В большей части организаций проходят увольнения, сокращения, а мы всеми силами стараемся этого не допустить, сохранить все рабочие места и выполнять свои обязательства.



- Расскажите, пожалуйста, каким выдался прошлый год для предприятия?



- 2019 год для свинокомплекса «Восточно-Сибирский» был выдающимся. Мы стали лидерами среди всех предприятий холдинга, завоевали знамя холдинга: показали лучшие результаты. Дополнительно мы добавили 22% доходов по сравнению с 2018 годом, увеличили наше поголовье до 80 тысяч голов. Выработали 18,5 тысяч тонн мяса в прошлом году.



- В какие районы Бурятии и другие регионы отправляете продукцию? Где именно можно найти ваш бренд?



- Мы обеспечиваем в первую очередь республику, отправляем мясо в Забайкальский край, на Дальний Восток, в частности в Хабаровск и Владивосток. Отправляем продукцию в Монголию. За границу мы отправили в прошлом году 848 тонн свинины. По дальнейшим планам – будем осваивать дальше зарубежный рынок, это у нас также остаются Вьетнам, Гонконг, и самое желанное – это Китай. Буквально стоим возле ворот, стучим, каждый день спрашиваем – когда же вы нам откроете.



- Планы развития производства на ближайший год?



- План развития на ближайшее время у нас следующий: мы планируем увеличение нашего предприятия до 100 и 110 тысяч голов. Для этого у нас сейчас идут уже земельные изыскания. Мы заключаем договор с проектирующими организациями и в течение 2020 года хотим вести проектные работы, то есть сделать проект, провести все изыскания, и с мая 2021 года выйти на строительство.



- Предприятие стало участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Расскажите подробнее об этом.



- Мы вошли в проект по повышению производительности труда, в этом проекте у нас есть определённые планы. Мы хотим учиться, не стоять на месте, двигаться вперёд вместе с мировыми производителями не только пищевых продуктов, но и всего остального. Включились сюда с целью, чтобы наши лекторы, которые будут делиться с нами новой и полезной информацией, делали это с разной подачей, разных сторон и ракурсов. Пусть наши сотрудники учатся тому же бережливому производству, например, и т.д.



- Расскажите, пожалуйста, о планах по вхождению в проект «Территория опережающего развития - «Бурятия». Сроки, объём инвестиций? Какие перспективы это открывает?



- Мы подали заявку на вхождение в ТОР «Бурятия» для расширения границ территорий опережающего развития и строительства новых объектов. В конце этого года планируем получить резидентство. Начало строительства планируем весной 2021 года. Объем инвестиций может составить до 1,5 млрд рублей. За счет этого мы сможем в два раза увеличить объемы производства, создав дополнительно порядка 250 рабочих мест.



В тоже время, статус резидента ТОР даёт предприятию некоторые преференции, в частности, льготный период по налогу на имущество на вновь возводимые здания, льготные тарифы по взносу на обязательное пенсионное страхование, социальное страхование и ОМС для новых рабочих мест. А также финансирование строительства объектов инфраструктуры за счёт бюджетных средств.



- Во время пандемии наше предприятие предприняло все рекомендованные меры, провело мероприятия по разработанному внутреннему плану. Мы ограничили максимально общение людей, практически весь офис перевели на удалённую работу – в том числе предоставили, кому было нужно, компьютеры, интернет и т.д. Своих людей мы стали перевозить на служебных машинах, чтобы они не передвигались на трамваях, маршрутках и т.д. Обеспечили весь персонал масками, дезинфицирующими средствами.При входе во все подразделения поставили бутылочки с пульверизаторами. Люди дезинфицируют руки и идут дальше. На этой неделе внедрили дезинфекцию всех поверхностей, включая ручки дверей, стулья, кулеры, поскольку работники подходят, нажимают кнопки.Два раза в день обязательно измеряем температуру всем сотрудникам: когда человек приходит на работу и ближе к концу дня – часа в четыре.- По пандемии, конечно, сильно затронул вопрос с обеспечением предприятия масками: их нигде было нельзя найти и купить в таком количестве, как требовалось для нашего предприятия. Это огромное количество: порядка четырёх тысяч штук за раз. Мы с нашими швейными фабриками заключили экстренный контракт, и даже по нему пришлось ждать неделю, чтобы изготовили хотя бы половину.Кроме того, это ограничение некоторого персонала. Например, 65 лет человеку исполнилось – он входит в группу риска, значит нужно его временно от работы отстранить, выписать больничный. Люди, которые выезжали куда-либо в командировки, либо планировали куда-либо поехать - это всё это отменилось. Что касается тех, кто вернулся из командировок или отпусков, то мы ограничили людей на две недели, не допуская их на производство.- Мы предусмотрели спецодежду, так называемые «касперы». В «касперах» у нас трудятся кладовщики, грузчики. Люди, которые приезжают за мясом, обязательно должны быть в масках, и они не выходят из своих автомобилей, не открывают окна. По факту загрузки транспорта нашей продукцией мы в окошко подаём им пакет документов и отправляем. То есть человеку запрещается двигаться по территории и т.д., чтобы извне нам никто ничего не привёз. Хочется здесь добавить, что мы практически остались в тех же объемах производства, сейчас у нас чуть-чуть снизились объёмы мяса, которое шло в розницу.- Организация работы на свинокомплексе осталась практически неизменной. У нас работает 491 человек, за исключением тех, кого отправили на больничный.