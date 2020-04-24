Директор свинокомплекса «Восточно-Сибирский»: «2019 год для предприятия был выдающимся»

- Как предприятие работает во время пандемии? Есть ли какие-либо трудности из-за коронавируса?
- Во время пандемии наше предприятие предприняло все рекомендованные меры, провело мероприятия по разработанному внутреннему плану. Мы ограничили максимально общение людей, практически весь офис перевели на удалённую работу – в том числе предоставили, кому было нужно, компьютеры, интернет и т.д. Своих людей мы стали перевозить на служебных машинах, чтобы они не передвигались на трамваях, маршрутках и т.д. Обеспечили весь персонал масками, дезинфицирующими средствами.
При входе во все подразделения поставили бутылочки с пульверизаторами. Люди дезинфицируют руки и идут дальше. На этой неделе внедрили дезинфекцию всех поверхностей, включая ручки дверей, стулья, кулеры, поскольку работники подходят, нажимают кнопки.
Два раза в день обязательно измеряем температуру всем сотрудникам: когда человек приходит на работу и ближе к концу дня – часа в четыре.
- С какими ещё проблемами вы столкнулись из-за пандемии?
- По пандемии, конечно, сильно затронул вопрос с обеспечением предприятия масками: их нигде было нельзя найти и купить в таком количестве, как требовалось для нашего предприятия. Это огромное количество: порядка четырёх тысяч штук за раз. Мы с нашими швейными фабриками заключили экстренный контракт, и даже по нему пришлось ждать неделю, чтобы изготовили хотя бы половину.
Кроме того, это ограничение некоторого персонала. Например, 65 лет человеку исполнилось – он входит в группу риска, значит нужно его временно от работы отстранить, выписать больничный. Люди, которые выезжали куда-либо в командировки, либо планировали куда-либо поехать - это всё это отменилось. Что касается тех, кто вернулся из командировок или отпусков, то мы ограничили людей на две недели, не допуская их на производство.
- Какие меры безопасности соблюдаются при загрузке продукции на транспортные средства?
- Мы предусмотрели спецодежду, так называемые «касперы». В «касперах» у нас трудятся кладовщики, грузчики. Люди, которые приезжают за мясом, обязательно должны быть в масках, и они не выходят из своих автомобилей, не открывают окна. По факту загрузки транспорта нашей продукцией мы в окошко подаём им пакет документов и отправляем. То есть человеку запрещается двигаться по территории и т.д., чтобы извне нам никто ничего не привёз. Хочется здесь добавить, что мы практически остались в тех же объемах производства, сейчас у нас чуть-чуть снизились объёмы мяса, которое шло в розницу.
- А что вы можете сказать по организации работы на свинокомплексе? Что-то изменилось?
- Организация работы на свинокомплексе осталась практически неизменной. У нас работает 491 человек, за исключением тех, кого отправили на больничный.
Мы прорабатываем все возможные варианты развития событий, даже самые крайние. Может возникнуть необходимость внедрения такой системы, при которой бы люди могли не выходить с предприятия, оставаться здесь. При этом мы возьмем на себя ответственность за обеспечение их питанием, средствами гигиены, средствами связи, чтобы они могли связаться с родными, посмотреть что-то в Интернете и т.д.
- С чем связаны планы по внедрению такой крайней необходимости?
- Сделано это для того, чтобы наше предприятие не остановилось. Если мы возьмём, к примеру, металлургический завод, то там можно двери закрыть и уйти по домам. А животные каждый день хотят есть, пить и дышать, за ними надо каждый день ухаживать. Если мы допустим массовое заражение работников, то остановим полностью предприятие.
- Как работники реагируют на возможные изменения?
- Мы проговорили ситуацию в коллективе, сотрудники к этому относятся с пониманием. Почему? В большей части организаций проходят увольнения, сокращения, а мы всеми силами стараемся этого не допустить, сохранить все рабочие места и выполнять свои обязательства.
- Расскажите, пожалуйста, каким выдался прошлый год для предприятия?
- 2019 год для свинокомплекса «Восточно-Сибирский» был выдающимся. Мы стали лидерами среди всех предприятий холдинга, завоевали знамя холдинга: показали лучшие результаты. Дополнительно мы добавили 22% доходов по сравнению с 2018 годом, увеличили наше поголовье до 80 тысяч голов. Выработали 18,5 тысяч тонн мяса в прошлом году.
- В какие районы Бурятии и другие регионы отправляете продукцию? Где именно можно найти ваш бренд?
- Мы обеспечиваем в первую очередь республику, отправляем мясо в Забайкальский край, на Дальний Восток, в частности в Хабаровск и Владивосток. Отправляем продукцию в Монголию. За границу мы отправили в прошлом году 848 тонн свинины. По дальнейшим планам – будем осваивать дальше зарубежный рынок, это у нас также остаются Вьетнам, Гонконг, и самое желанное – это Китай. Буквально стоим возле ворот, стучим, каждый день спрашиваем – когда же вы нам откроете.
- Планы развития производства на ближайший год?
- План развития на ближайшее время у нас следующий: мы планируем увеличение нашего предприятия до 100 и 110 тысяч голов. Для этого у нас сейчас идут уже земельные изыскания. Мы заключаем договор с проектирующими организациями и в течение 2020 года хотим вести проектные работы, то есть сделать проект, провести все изыскания, и с мая 2021 года выйти на строительство.
- Предприятие стало участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Расскажите подробнее об этом.
- Мы вошли в проект по повышению производительности труда, в этом проекте у нас есть определённые планы. Мы хотим учиться, не стоять на месте, двигаться вперёд вместе с мировыми производителями не только пищевых продуктов, но и всего остального. Включились сюда с целью, чтобы наши лекторы, которые будут делиться с нами новой и полезной информацией, делали это с разной подачей, разных сторон и ракурсов. Пусть наши сотрудники учатся тому же бережливому производству, например, и т.д.
- Расскажите, пожалуйста, о планах по вхождению в проект «Территория опережающего развития - «Бурятия». Сроки, объём инвестиций? Какие перспективы это открывает?
- Мы подали заявку на вхождение в ТОР «Бурятия» для расширения границ территорий опережающего развития и строительства новых объектов. В конце этого года планируем получить резидентство. Начало строительства планируем весной 2021 года. Объем инвестиций может составить до 1,5 млрд рублей. За счет этого мы сможем в два раза увеличить объемы производства, создав дополнительно порядка 250 рабочих мест.
В тоже время, статус резидента ТОР даёт предприятию некоторые преференции, в частности, льготный период по налогу на имущество на вновь возводимые здания, льготные тарифы по взносу на обязательное пенсионное страхование, социальное страхование и ОМС для новых рабочих мест. А также финансирование строительства объектов инфраструктуры за счёт бюджетных средств.