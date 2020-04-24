Об этом бурятскому омбудсмену сообщили сами вахтовики
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова сообщила, что трудовые права жителей республики, занятых на стройке на острове Русский во Владивостоке, восстановлены.
Как сообщал «Байкал-Daily», 11 марта вахтовики ООО «Стройтрансгаз-Восток» устроили стихийную забастовку на острове Русский. Участие в ней принимали жители Бурятии, которые приехали строить музейно-театральный комплекс. Вахтовики требовали от начальства выплаты долгов по зарплате, а также организации нормальных условий труда.
В настоящий момент установлено, что в ООО «Стройтрансгаз-Восток» было трудоустроено 640 жителей Бурятии (по состоянию на апрель 2020 – 523 жителей).
- Согласно поступившей информации прокурора Фрунзенского района Владивостока, выявлены нарушения трудовых прав работников, в том числе задержки выплаты заработной платы, ненадлежащий расчёт премий сотрудникам, невыдача средств индивидуальной защиты, несоблюдение санитарных норм и правил при организации питания работников на территории стройки, - сообщает аппарат бурятского уполномоченного.
В отношении должностных лиц организации возбуждены дела об административных правонарушениях, приняты меры дисциплинарного воздействия. В настоящее время нарушения устранены в полном объёме, что подтвердили сами работники, обратившиеся лично к Юлии Жамбаловой.
Проблема вахтовиков из Бурятии, бастовавших во Владивостоке, разрешена
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