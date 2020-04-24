 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Апреля

23 Апреля

Популярное

Проблема вахтовиков из Бурятии, бастовавших во Владивостоке, разрешена

Проблема вахтовиков из Бурятии, бастовавших во Владивостоке, разрешена
Бизнес, 
Об этом бурятскому омбудсмену сообщили сами вахтовики

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова сообщила, что трудовые права жителей республики, занятых на стройке на острове Русский во Владивостоке, восстановлены.

Как сообщал «Байкал-Daily», 11 марта вахтовики ООО «Стройтрансгаз-Восток» устроили стихийную забастовку на острове Русский. Участие в ней принимали жители Бурятии, которые приехали строить музейно-театральный комплекс. Вахтовики требовали от начальства выплаты долгов по зарплате, а также организации нормальных условий труда. 

В настоящий момент установлено, что в ООО «Стройтрансгаз-Восток» было трудоустроено 640 жителей Бурятии (по состоянию на апрель 2020 – 523 жителей).

- Согласно поступившей информации прокурора Фрунзенского района Владивостока, выявлены нарушения трудовых прав работников, в том числе задержки выплаты заработной платы, ненадлежащий расчёт премий сотрудникам, невыдача средств индивидуальной защиты, несоблюдение санитарных норм и правил при организации питания работников на территории стройки, - сообщает аппарат бурятского уполномоченного.

В отношении должностных лиц организации возбуждены дела об административных правонарушениях, приняты меры дисциплинарного воздействия. В настоящее время нарушения устранены в полном объёме, что подтвердили сами работники, обратившиеся лично к Юлии Жамбаловой.

забастовка уполномоченный по правам человека заработная плата
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Проблема вахтовиков из Бурятии, бастовавших во Владивостоке, разрешена
Проблема вахтовиков из Бурятии, бастовавших во Владивостоке, разрешена
Бизнес, 24.04.2020
Об этом бурятскому омбудсмену сообщили сами вахтовики
В молоке «Молочный луг» в Бурятии обнаружили растительный жир
В молоке «Молочный луг» в Бурятии обнаружили растительный жир
Бизнес, 24.04.2020
Продукцию с растительным жиром запрещено называть молоком
В Бурятии спасают от увольнений работников санатория и центра культуры ВСЖД
В Бурятии спасают от увольнений работников санатория и центра культуры ВСЖД
Бизнес, 24.04.2020
Байкальская транспортная прокуратура выдала предостережения
В Улан-Удэ «управляшкам» выдают маски и защитные костюмы
В Улан-Удэ «управляшкам» выдают маски и защитные костюмы
Бизнес, 23.04.2020
Средства индивидуальной защиты нужны для дезинфекции подъездов
Забайкалец пытался при помощи взятки скрыть перегруз
Бизнес, 23.04.2020
Взяткодатель и посредники оказались на скамье подсудимых
Упрдор «Южный Байкал» обратился к перевозчикам грузов
Упрдор «Южный Байкал» обратился к перевозчикам грузов
Бизнес, 23.04.2020
Заявления можно подать онлайн или через Почту России
«Торг уместен»: Кафе и гостиницы в Бурятии выставляют на продажу
«Торг уместен»: Кафе и гостиницы в Бурятии выставляют на продажу
Бизнес, 23.04.2020
С начала режима самоизоляции объявлений о продаже «готового бизнеса» становится всё больше
В Улан-Удэ хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
В Улан-Удэ хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
Бизнес, 23.04.2020
Закон о «наливайках» рассмотрят на профильном комитете горсовета
«Аэрофлот» возобновит рейсы в Улан-Удэ
«Аэрофлот» возобновит рейсы в Улан-Удэ
Бизнес, 23.04.2020
«Аэрофлот» возвращается в Бурятию спустя пять лет
Коронавирус ударит по летнему турбизнесу на Байкале
Коронавирус ударит по летнему турбизнесу на Байкале
Бизнес, 23.04.2020
Понижение турпотока на Байкал этим летом оценивают в 50-60%
В Бурятии золотодобытчики работали без нужных документов
В Бурятии золотодобытчики работали без нужных документов
Бизнес, 23.04.2020
Бизнесмены нарушили закон при использовании недр
В Ангарске будут судить директора «Индейки Приангарья»
В Ангарске будут судить директора «Индейки Приангарья»
Бизнес, 22.04.2020
Работникам задолжали около 900 тысяч рублей  
В Забайкалье из Китая везут контрафактные игрушки, кроссовки и сумки
В Забайкалье из Китая везут контрафактные игрушки, кроссовки и сумки
Бизнес, 22.04.2020
Более 6 тысяч единиц контрафакта выявили читинские таможенники
В Забайкалье 94 железнодорожника незаконно лишили премий
В Забайкалье 94 железнодорожника незаконно лишили премий
Бизнес, 22.04.2020
Вопрос решился только после вмешательства транспортной прокуратуры
Прокуратура Бурятии раздаёт предупреждения бизнесу
Прокуратура Бурятии раздаёт предупреждения бизнесу
Бизнес, 22.04.2020
Прокуратура проводит проверки в сфере противодействия распространению COVID-19

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^