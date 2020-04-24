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В молоке «Молочный луг» в Бурятии обнаружили растительный жир

В молоке «Молочный луг» в Бурятии обнаружили растительный жир
Бизнес,  Фото:www.38fsvps.ru
Продукцию с растительным жиром запрещено называть молоком

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии отобрало пробы ультрапастеризованного молока «Молочный луг» с массовой долей жира 2,5%, произведённого в Кемеровской области ООО «Кузбассконсервмолоко».

Проба была добровольно предоставлена в рамках мониторинга качества и безопасности пищевой продукции центральной районной больницей Кяхтинского района. Образец был направлен на исследование в ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория».

- В результате исследований выявлена замена молочных жиров растительными. Согласно техническим регламентам, продукцию с растительным жиром запрещено называть молоком, и на её этикетке должно быть указано, что это молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира. Таким образом, испытуемая продукция не отвечает ни техническим регламентам, ни ГОСТу 31450-2013 «Молоко питьевое», - сообщили в управлении Россельхознадзора.

Выдано предписание о прекращении действия декларации соответствия данной продукции ООО «Кузбассконсервмолоко». В целях недопущения оборота некачественной продукции главному врачу Кяхтинской ЦРБ направлено письмо о принятии необходимых мер, сообщает управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии. 
молоко Россельхознадзор
 
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