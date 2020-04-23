В Улан-Удэ «управляшкам» выдают маски и защитные костюмы

Средства индивидуальной защиты нужны для дезинфекции подъездов



В Улан-Удэ комитет городского хозяйства раздаёт управляющим организациям средства индивидуальной защиты для проведения дезинфекции.



Маски, влагозащитные костюмы, респираторы, очки и перчатки приобретены в целях обеспечения управляющих компаний всем необходимым при проведении дезинфекции общих мест пользования в многоквартирных домах.



- Выдача средств индивидуальной защиты для управляющих организаций согласована с районными администрациями города и производится на основании поданных ранее заявок. Всего закуплено 10 тысяч перчаток, около 1000 защитных костюмов, масок и очков в общей сложности, - сообщили в комитете городского хозяйства.



На сегодня закуплена первая партия необходимого товара, в ближайшее время комитет планирует приобрести ещё.



Помимо средств индивидуальной защиты, приобретённых у поставщиков, раздали 1200 респираторов, которые бесплатно передала торговая группа.



Деньги на приобретение средств индивидуальной защиты выделены по распоряжению мэра из резервного фонда городской администрации.

