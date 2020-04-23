Средства индивидуальной защиты нужны для дезинфекции подъездов
В Улан-Удэ комитет городского хозяйства раздаёт управляющим организациям средства индивидуальной защиты для проведения дезинфекции.
Маски, влагозащитные костюмы, респираторы, очки и перчатки приобретены в целях обеспечения управляющих компаний всем необходимым при проведении дезинфекции общих мест пользования в многоквартирных домах.
- Выдача средств индивидуальной защиты для управляющих организаций согласована с районными администрациями города и производится на основании поданных ранее заявок. Всего закуплено 10 тысяч перчаток, около 1000 защитных костюмов, масок и очков в общей сложности, - сообщили в комитете городского хозяйства.
На сегодня закуплена первая партия необходимого товара, в ближайшее время комитет планирует приобрести ещё.
Помимо средств индивидуальной защиты, приобретённых у поставщиков, раздали 1200 респираторов, которые бесплатно передала торговая группа.
Деньги на приобретение средств индивидуальной защиты выделены по распоряжению мэра из резервного фонда городской администрации.
В Улан-Удэ «управляшкам» выдают маски и защитные костюмы
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Средства индивидуальной защиты нужны для дезинфекции подъездов
Взяткодатель и посредники оказались на скамье подсудимых
Заявления можно подать онлайн или через Почту России
С начала режима самоизоляции объявлений о продаже «готового бизнеса» становится всё больше
В пиломатериалах обнаружили малого чёрного елового усача
Закон о «наливайках» рассмотрят на профильном комитете горсовета
«Аэрофлот» возвращается в Бурятию спустя пять лет
Понижение турпотока на Байкал этим летом оценивают в 50-60%
Бизнесмены нарушили закон при использовании недр
Работникам задолжали около 900 тысяч рублей
Более 6 тысяч единиц контрафакта выявили читинские таможенники
Вопрос решился только после вмешательства транспортной прокуратуры
Прокуратура проводит проверки в сфере противодействия распространению COVID-19
Бизнес, 21.04.2020
Мария получила участок в очень выгодном месте – недалеко от Байкала
Бизнес, 21.04.2020
Мероприятие состоится впервые