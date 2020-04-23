Забайкалец пытался при помощи взятки скрыть перегруз

Взяткодатель и посредники оказались на скамье подсудимых



В Забайкальском крае завершено расследование уголовных дел в отношении двух мужчин и женщины, обвиняемых в даче взятки должностному лицу в крупном размере и в посредничестве (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) и (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).



В 2018 году один из обвиняемых – грузоотправитель пиломатериалов, передал приемосдатчикам груза и багажа железнодорожной станции Могзон Забайкальской железной дороги через посредников взятку в размере 800 тысяч рублей. За вознаграждение мужчина хотел, чтобы приемосдатчики скрыли факт перегруза вагонов.



Уголовные дела в отношении взяткодателя и посредников в даче взятке направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР.

