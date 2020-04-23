 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Апреля

22 Апреля

Популярное

Упрдор «Южный Байкал» обратился к перевозчикам грузов

Упрдор «Южный Байкал» обратился к перевозчикам грузов
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Заявления можно подать онлайн или через Почту России

В условиях мер по борьбе с распространением коронавируса Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» напомнило о специальных разрешениях на тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автодорогам.

Заявления принимаются через портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru, по номеру факса 8 (3012) 22-11-26 или через отделение Почты России.

В случае подачи документов через отделение Почты России, Управление просит грузоперевозчиков дополнительно сообщать об этом специалистам по номеру 8 (3012) 22-11-26 для более оперативной регистрационной работы.

Информация о порядке подачи заявления, а также бланки необходимых документов с примерами их заполнения размещены на сайте Управления в разделе Госуслуги в соответствии с Приказом Минтранса России N 167 от 05.06.2019.

Получать данную государственную услугу без личного визита пользователи автомобильных дорог могут не только во время профилактических карантинных мер, но и в любое время.
Упрдор "Южный Байкал"
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Забайкалец пытался при помощи взятки скрыть перегруз
Бизнес, 23.04.2020
Взяткодатель и посредники оказались на скамье подсудимых
Упрдор «Южный Байкал» обратился к перевозчикам грузов
Упрдор «Южный Байкал» обратился к перевозчикам грузов
Бизнес, 23.04.2020
Заявления можно подать онлайн или через Почту России
«Торг уместен»: Кафе и гостиницы в Бурятии выставляют на продажу
«Торг уместен»: Кафе и гостиницы в Бурятии выставляют на продажу
Бизнес, 23.04.2020
С начала режима самоизоляции объявлений о продаже «готового бизнеса» становится всё больше
Из Бурятии в Китай чуть не отправили пиломатериалы с вредителями
Из Бурятии в Китай чуть не отправили пиломатериалы с вредителями
Бизнес, 23.04.2020
В пиломатериалах обнаружили малого чёрного елового усача
В Улан-Удэ хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
В Улан-Удэ хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
Бизнес, 23.04.2020
Закон о «наливайках» рассмотрят на профильном комитете горсовета
«Аэрофлот» возобновит рейсы в Улан-Удэ
«Аэрофлот» возобновит рейсы в Улан-Удэ
Бизнес, 23.04.2020
«Аэрофлот» возвращается в Бурятию спустя пять лет
Коронавирус ударит по летнему турбизнесу на Байкале
Коронавирус ударит по летнему турбизнесу на Байкале
Бизнес, 23.04.2020
Понижение турпотока на Байкал этим летом оценивают в 50-60%
В Бурятии золотодобытчики работали без нужных документов
В Бурятии золотодобытчики работали без нужных документов
Бизнес, 23.04.2020
Бизнесмены нарушили закон при использовании недр
В Ангарске будут судить директора «Индейки Приангарья»
В Ангарске будут судить директора «Индейки Приангарья»
Бизнес, 22.04.2020
Работникам задолжали около 900 тысяч рублей  
В Забайкалье из Китая везут контрафактные игрушки, кроссовки и сумки
В Забайкалье из Китая везут контрафактные игрушки, кроссовки и сумки
Бизнес, 22.04.2020
Более 6 тысяч единиц контрафакта выявили читинские таможенники
В Забайкалье 94 железнодорожника незаконно лишили премий
В Забайкалье 94 железнодорожника незаконно лишили премий
Бизнес, 22.04.2020
Вопрос решился только после вмешательства транспортной прокуратуры
Прокуратура Бурятии раздаёт предупреждения бизнесу
Прокуратура Бурятии раздаёт предупреждения бизнесу
Бизнес, 22.04.2020
Прокуратура проводит проверки в сфере противодействия распространению COVID-19
Жительница Бурятии откроет на «дальневосточном гектаре» кафе
Жительница Бурятии откроет на «дальневосточном гектаре» кафе
Бизнес, 21.04.2020
Мария получила участок в очень выгодном месте – недалеко от Байкала  
В Иркутске футболисты «Зенита» не видели зарплату восемь месяцев
В Иркутске футболисты «Зенита» не видели зарплату восемь месяцев
Бизнес, 21.04.2020
Игрокам и работникам футбольного клуба заплатили лишь после вмешательства прокуратура

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^