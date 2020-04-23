Заявления можно подать онлайн или через Почту России
В условиях мер по борьбе с распространением коронавируса Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» напомнило о специальных разрешениях на тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автодорогам.
Заявления принимаются через портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru, по номеру факса 8 (3012) 22-11-26 или через отделение Почты России.
В случае подачи документов через отделение Почты России, Управление просит грузоперевозчиков дополнительно сообщать об этом специалистам по номеру 8 (3012) 22-11-26 для более оперативной регистрационной работы.
Информация о порядке подачи заявления, а также бланки необходимых документов с примерами их заполнения размещены на сайте Управления в разделе Госуслуги в соответствии с Приказом Минтранса России N 167 от 05.06.2019.
Получать данную государственную услугу без личного визита пользователи автомобильных дорог могут не только во время профилактических карантинных мер, но и в любое время.
Упрдор «Южный Байкал» обратился к перевозчикам грузов
Бизнес, Фото:
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