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Из Бурятии в Китай чуть не отправили пиломатериалы с вредителями

Из Бурятии в Китай чуть не отправили пиломатериалы с вредителями
Бизнес, 
В пиломатериалах обнаружили малого чёрного елового усача

В Северо-Байкальском районе Бурятии в отдел управления Россельхознадзора поступило извещение от организации «ЛесМашЭкспорт». Установлено, что при исследовании фитосанитарного состояния 100 кубометров пиломатериалов, принадлежащих организации, обнаружен карантинный вредитель – личинки малого чёрного елового усача.

Продукция предназначалась для отправки в Китай.

- Малый чёрный еловый усач имеет карантинный статус на территории страны и является одними из наиболее опасных технических вредителей хвойных пород древесины, насекомое переносит карантинного вредителя леса - сосновую стволовую нематоду, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В отношении замначальника участка предприятия составлен протокол об административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ. Также выдано предписание, обязывающее экспортера устранить выявленное нарушение.
Россельхознадзор
 
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