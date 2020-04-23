Из Бурятии в Китай чуть не отправили пиломатериалы с вредителями

В пиломатериалах обнаружили малого чёрного елового усача



В Северо-Байкальском районе Бурятии в отдел управления Россельхознадзора поступило извещение от организации «ЛесМашЭкспорт». Установлено, что при исследовании фитосанитарного состояния 100 кубометров пиломатериалов, принадлежащих организации, обнаружен карантинный вредитель – личинки малого чёрного елового усача.



Продукция предназначалась для отправки в Китай.



- Малый чёрный еловый усач имеет карантинный статус на территории страны и является одними из наиболее опасных технических вредителей хвойных пород древесины, насекомое переносит карантинного вредителя леса - сосновую стволовую нематоду, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В отношении замначальника участка предприятия составлен протокол об административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ. Также выдано предписание, обязывающее экспортера устранить выявленное нарушение.

