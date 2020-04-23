 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Апреля

22 Апреля

Популярное

В Бурятии золотодобытчики работали без нужных документов

В Бурятии золотодобытчики работали без нужных документов
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Бизнесмены нарушили закон при использовании недр

Как выяснила прокурорская проверка, в Муйском районе Бурятии два предприятия, осуществляющие разведку и добычу россыпного золота, нарушали закон о недрах.

Выявлено, что в организациях отсутствует проектная документация на проведение работ по геологическому изучению недр с положительным заключением экспертизы. В связи с этим нарушены основные требования по рациональному использованию недр и срок начала работ.

Руководителям предприятий внесены представления, по результатам рассмотрения которых виновники привлечены к дисциплинарной ответственности.

В отношении генеральных директоров организаций возбуждено два административных дела за пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и требований утверждённого в установленном порядке технического проекта. Виновным лицам назначены штрафы в размере 20 тысяч рублей каждому.

Кроме того, прокуратура проинформировала отдел геологии и лицензирования по Бурятии для принятия решения о приостановлении деятельности предприятий или ограничении права пользования недрами до устранения нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. 
золотодобыча прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии золотодобытчики работали без нужных документов
В Бурятии золотодобытчики работали без нужных документов
Бизнес, 23.04.2020
Бизнесмены нарушили закон при использовании недр
В Ангарске будут судить директора «Индейки Приангарья»
В Ангарске будут судить директора «Индейки Приангарья»
Бизнес, 22.04.2020
Работникам задолжали около 900 тысяч рублей  
В Забайкалье из Китая везут контрафактные игрушки, кроссовки и сумки
В Забайкалье из Китая везут контрафактные игрушки, кроссовки и сумки
Бизнес, 22.04.2020
Более 6 тысяч единиц контрафакта выявили читинские таможенники
В Забайкалье 94 железнодорожника незаконно лишили премий
В Забайкалье 94 железнодорожника незаконно лишили премий
Бизнес, 22.04.2020
Вопрос решился только после вмешательства транспортной прокуратуры
Жительница Бурятии откроет на «дальневосточном гектаре» кафе
Жительница Бурятии откроет на «дальневосточном гектаре» кафе
Бизнес, 21.04.2020
Мария получила участок в очень выгодном месте – недалеко от Байкала  
В Иркутске футболисты «Зенита» не видели зарплату восемь месяцев
В Иркутске футболисты «Зенита» не видели зарплату восемь месяцев
Бизнес, 21.04.2020
Игрокам и работникам футбольного клуба заплатили лишь после вмешательства прокуратура
В Иркутской области ввели ограничения на продажу алкоголя
В Иркутской области ввели ограничения на продажу алкоголя
Бизнес, 20.04.2020
Алкоголь в магазинах в многоквартирных дома запрещается продавать после семи вечера до девяти утра
На ферме в Иркутской области вырос гриб-гигант
На ферме в Иркутской области вырос гриб-гигант
Бизнес, 20.04.2020
На продажу гигантский шампиньон отправлять не стали, а приготовили из него «пиццу» для всего коллектива фермы
В Бурятии выделили 5 млн на гранты для турбизнеса
Бизнес, 20.04.2020
Деньги получат компании отдельных видов деятельности
Экс-зампред правительства Бурятии предложил новый принцип разрешений на работу
Экс-зампред правительства Бурятии предложил новый принцип разрешений на работу
Бизнес, 20.04.2020
«Сейчас, когда имеющиеся деньги заканчиваются, встаёт вопрос справедливости подходов», отмечает Матханов  
Бурятские предприятия появятся на Alibaba, eBay и Etsy
Бурятские предприятия появятся на Alibaba, eBay и Etsy
Бизнес, 20.04.2020
Министр промышленности и торговли Сергей Желтиков проанализировал промежуточные итоги работы
В Улан-Удэ разгорелся конфликт вокруг известного бара
В Улан-Удэ разгорелся конфликт вокруг известного бара
Бизнес, 20.04.2020
Вход в «Клёвое место» заблокировали, а бизнесмены обмениваются взаимными обвинениями
В Бурятии возбудили дело на победителя электронного аукциона
В Бурятии возбудили дело на победителя электронного аукциона
Бизнес, 20.04.2020
Компания обвиняется в предоставлении фиктивных документов для заключения контракта с «Авиалесоохраной»  

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^