В Бурятии золотодобытчики работали без нужных документов

Бизнесмены нарушили закон при использовании недр



Как выяснила прокурорская проверка, в Муйском районе Бурятии два предприятия, осуществляющие разведку и добычу россыпного золота, нарушали закон о недрах.



Выявлено, что в организациях отсутствует проектная документация на проведение работ по геологическому изучению недр с положительным заключением экспертизы. В связи с этим нарушены основные требования по рациональному использованию недр и срок начала работ.



Руководителям предприятий внесены представления, по результатам рассмотрения которых виновники привлечены к дисциплинарной ответственности.



В отношении генеральных директоров организаций возбуждено два административных дела за пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и требований утверждённого в установленном порядке технического проекта. Виновным лицам назначены штрафы в размере 20 тысяч рублей каждому.



Кроме того, прокуратура проинформировала отдел геологии и лицензирования по Бурятии для принятия решения о приостановлении деятельности предприятий или ограничении права пользования недрами до устранения нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

