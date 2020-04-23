Бизнесмены нарушили закон при использовании недр
Как выяснила прокурорская проверка, в Муйском районе Бурятии два предприятия, осуществляющие разведку и добычу россыпного золота, нарушали закон о недрах.
Выявлено, что в организациях отсутствует проектная документация на проведение работ по геологическому изучению недр с положительным заключением экспертизы. В связи с этим нарушены основные требования по рациональному использованию недр и срок начала работ.
Руководителям предприятий внесены представления, по результатам рассмотрения которых виновники привлечены к дисциплинарной ответственности.
В отношении генеральных директоров организаций возбуждено два административных дела за пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и требований утверждённого в установленном порядке технического проекта. Виновным лицам назначены штрафы в размере 20 тысяч рублей каждому.
Кроме того, прокуратура проинформировала отдел геологии и лицензирования по Бурятии для принятия решения о приостановлении деятельности предприятий или ограничении права пользования недрами до устранения нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии золотодобытчики работали без нужных документов
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