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В Ангарске будут судить директора «Индейки Приангарья»

В Ангарске будут судить директора «Индейки Приангарья»
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Работникам задолжали около 900 тысяч рублей

В Ангарске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Индейка Приангарья». Женщина обвиняется в невыплате зарплаты. Работники предприятия больше двух месяцев трудились бесплатно, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

По версии следствия, в течение нескольких месяцев в 2019 году директор предприятия не выплачивала заработную плату и другие установленные законом выплаты работникам ООО «Индейка Приангарья» в срок и в полном объёме.

Возможность погашения задолженности всё же была. Однако директор приняла решение направить деньги с кассы и расчётного счета компании поставщикам и на прочие расходы, не обусловленные необходимостью.

Следователи установили, что задолженность перед работниками составила около 900 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
долги по зарплате
 
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