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В Забайкалье из Китая везут контрафактные игрушки, кроссовки и сумки

В Забайкалье из Китая везут контрафактные игрушки, кроссовки и сумки
Бизнес,  Фото:Читинская таможня
Более 6 тысяч единиц контрафакта выявили читинские таможенники

В Забайкальском крае за первый квартал 2020 года таможенники выявили более шести тысяч единиц контрафактной продукции, всего проведено 189 мероприятий.

Все контрафактные товары ввозились физическими и юридическими лицами из Китая через пункт пропуска МАПП Забайкальск. Это куклы «LOL», кроссовки, футболки, спортивные костюмы и бейсболки «Reebok», «ADIDAS», «NIKE», маникюрные принадлежности «ZINGER», тушь «CHANEL», игрушечные машинки «BMW», сумки, рюкзаки «VOGUE».

Читинская таможня возбудила 21 дело об административных правонарушениях, связанных с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности. По 18 из них уже вступили в силу решения судов.

- В настоящее время выявлено 7295 единиц табачной продукции. Получены ответы правообладателей, в которых указано, что товары являются контрафактными. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении либо уголовного дела, сообщили в пресс-службе Читинской таможни. 
контрафактная продукция Таможня
 
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