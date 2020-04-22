Вопрос решился только после вмешательства транспортной прокуратуры
Байкальская транспортная прокуратура защитила трудовые права 94 работников локомотивного эксплуатационного депо Новая Чара Восточно-Сибирской Дирекции тяги – структурного подразделения ОАО «РЖД» в Забайкальском крае.
- В 2019 году начальник депо с нарушением действующего трудового законодательства лишил машинистов и помощников машинистов премиального вознаграждения в размере более полумиллиона рублей, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.
Прокурор внёс представление начальнику Восточно-Сибирской Дирекции тяги. В результате приказы начальника депо о лишении премии отменены, премия возвращена работникам. Сам работодатель привлечён к дисциплинарной ответственности в виде замечания, а также к административной ответственности в виде штрафа.
В Забайкалье 94 железнодорожника незаконно лишили премий
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