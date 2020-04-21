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В районе Бурятии нарушали права продавцов алкоголя

В районе Бурятии нарушали права продавцов алкоголя
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Прокуратура выявила нарушения

Прокуратура Бичурского района Бурятии проверила нормативное регулирование порядка розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории района.

По закону розничная продажа алкогольной продукции не допускается в зданиях, находящихся во владении или пользовании образовательных организаций. Законодательством также закреплено недопущение продажи алкоголя на территориях, прилегающих к детским, образовательным, медицинским организациям и объектам спорта.

- В соответствии с данными правилами в Бичурском районе действует постановление, вынесенное органом местного самоуправления ещё в 2013 году. Сведения о детских, образовательных учреждениях района не актуализировались. В постановлении содержалась информация об учреждениях, которые более трёх лет не осуществляли свою образовательную деятельность. Нормативный правовой акт не соответствовал федеральному законодательству, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Главе муниципального образования внесено представление, по результатам рассмотрения которого администрация муниципального образования вынесла постановление о внесении изменений в закреплённые границы продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.
прокуратура
 
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