В районе Бурятии нарушали права продавцов алкоголя

Прокуратура выявила нарушения
Прокуратура Бичурского района Бурятии проверила нормативное регулирование порядка розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории района.
По закону розничная продажа алкогольной продукции не допускается в зданиях, находящихся во владении или пользовании образовательных организаций. Законодательством также закреплено недопущение продажи алкоголя на территориях, прилегающих к детским, образовательным, медицинским организациям и объектам спорта.
- В соответствии с данными правилами в Бичурском районе действует постановление, вынесенное органом местного самоуправления ещё в 2013 году. Сведения о детских, образовательных учреждениях района не актуализировались. В постановлении содержалась информация об учреждениях, которые более трёх лет не осуществляли свою образовательную деятельность. Нормативный правовой акт не соответствовал федеральному законодательству, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Главе муниципального образования внесено представление, по результатам рассмотрения которого администрация муниципального образования вынесла постановление о внесении изменений в закреплённые границы продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Прокуратура выявила нарушения
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