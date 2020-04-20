В Иркутской области ввели ограничения на продажу алкоголя

Алкоголь в магазинах в многоквартирных дома запрещается продавать после семи вечера до девяти утра



В Иркутской области ввели ограничения на продажу алкоголя в магазинах, расположенных в многоквартирных домах. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Ограничения касаются розничной продажи алкогольной продукции с 19-00 вечера до 09-00 утра в торговых объектах, расположенных в многоквартирных домах, общежитиях, включая встроенные и пристроенные помещения, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Ранее было предписано временно приостановить работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Исключениями являются обслуживание на вынос, доставка заказов, работа столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих свои услуги для работников организаций.



– Предусмотренные указом исключения в части обслуживания на вынос и доставки заказов не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции. Продажа алкоголя в объектах общественного питания такими способами запрещена федеральном законом №171-ФЗ, – пояснила руководитель службы потребительского рынка и лицензирования региона Ольга Степанова.



