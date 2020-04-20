Экс-зампред правительства Бурятии предложил новый принцип разрешений на работу

«Сейчас, когда имеющиеся деньги заканчиваются, встаёт вопрос справедливости подходов», отмечает Матханов
Бывший зампред правительства Бурятии по социальному развитию Владимир Матханов предложил разрешения на деятельность выдавать не по отраслевому принципу, а по соотношению площади (где осуществляется деятельность) на 1 клиента/покупателя/и т.д. Своё предложение он опубликовал на своей странице в Facebook
- Коли уж началось движение в республике, то может быть в дальнейшем разрешения на деятельность выдавать не по отраслевому принципу, а по соотношению площади (где осуществляется деятельность) на 1 клиента/покупателя/и т.д. - минимум 4 кв. метра на человека. Это можно распространить на помещения как для обслуживания, так и на места ожидания, холлы и т.д., начиная со входа в здание. Естественно, при соблюдении усиленных сан. требований. Иначе я не понимаю, чем таким особенным защищены несколько покупателей, одновременно находящихся в продуктовом/садовом/строительном киоске с торговым залом 3х3 метра и проходимостью в десятки человек в день, по сравнению с одним клиентом, к примеру, в офисе консалтинговой фирмы с проходимостью 3-5 человек в день, - поделился мнением экс-зампред.
Он отметил, что в этой ситуации «встаёт вопрос справедливости подходов».
- По-моему, сейчас, когда мы декларируем - здоровье важнее денег, а имеющиеся деньги заканчиваются, встаёт вопрос справедливости подходов. Т.е. должны быть сформулированы такие принципы, чтобы люди понимали - почему мне запрещено работать, а сосед может. Ведь понять, почему моя профессия менее важна, чем соседова, очень сложно (конечно, исключением являются медики и правоохранительные службы), - заключает Владимир Матханов.
5 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о продлении режима самоизоляции до 30 апреля. Указом расширены категории субъектов экономики, которые будут трудиться с 6 апреля. Список можно посмотреть здесь.
Позже разрешили работу садоводческих магазинов, в минувшую субботу разрешили предоставление парикмахерских услуг с условием неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
Экс-зампред правительства Бурятии предложил новый принцип разрешений на работу
Бизнес, Фото:
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