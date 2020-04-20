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Экс-зампред правительства Бурятии предложил новый принцип разрешений на работу

Экс-зампред правительства Бурятии предложил новый принцип разрешений на работу
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
«Сейчас, когда имеющиеся деньги заканчиваются, встаёт вопрос справедливости подходов», отмечает Матханов

Бывший зампред правительства Бурятии по социальному развитию Владимир Матханов предложил разрешения на деятельность выдавать не по отраслевому принципу, а по соотношению площади (где осуществляется деятельность) на 1 клиента/покупателя/и т.д. Своё предложение он опубликовал на своей странице в Facebook

- Коли уж началось движение в республике, то может быть в дальнейшем разрешения на деятельность выдавать не по отраслевому принципу, а по соотношению площади (где осуществляется деятельность) на 1 клиента/покупателя/и т.д. - минимум 4 кв. метра на человека. Это можно распространить на помещения как для обслуживания, так и на места ожидания, холлы и т.д., начиная со входа в здание. Естественно, при соблюдении усиленных сан. требований. Иначе я не понимаю, чем таким особенным защищены несколько покупателей, одновременно находящихся в продуктовом/садовом/строительном киоске с торговым залом 3х3 метра и проходимостью в десятки человек в день, по сравнению с одним клиентом, к примеру, в офисе консалтинговой фирмы с проходимостью 3-5 человек в день, - поделился мнением экс-зампред.

Он отметил, что в этой ситуации «встаёт вопрос справедливости подходов».

- По-моему, сейчас, когда мы декларируем - здоровье важнее денег, а имеющиеся деньги заканчиваются, встаёт вопрос справедливости подходов. Т.е. должны быть сформулированы такие принципы, чтобы люди понимали - почему мне запрещено работать, а сосед может. Ведь понять, почему моя профессия менее важна, чем соседова, очень сложно (конечно, исключением являются медики и правоохранительные службы), - заключает Владимир Матханов.

5 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о продлении режима самоизоляции до 30 апреля. Указом расширены категории субъектов экономики, которые будут трудиться с 6 апреля. Список можно посмотреть здесь.

Позже разрешили работу садоводческих магазинов, в минувшую субботу разрешили предоставление парикмахерских услуг с условием неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. 
коронавирус предприниматели самоизоляция
 
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