Бурятские предприятия появятся на Alibaba, eBay и Etsy

Министр промышленности и торговли Сергей Желтиков проанализировал промежуточные итоги работы



Министр промышленности и торговли Бурятии Сергей Желтиков отчитался в Facebook о проделанной работе на фоне пандемии коронавируса и режима самоизоляции. Так, он рассказал о производстве многоразовых масок, о работе заводов и торговых сетей, и о том, как местные предприятия размещаются на международных онлайн-площадках.



- Появилась свободная минута в сумасшедшем графике этих недель. Хотелось бы кратко проанализировать некие промежуточные итоги исключительно по профильной работе. Кроме того, пользуясь случаем, сказать несколько слов благодарности коллективу Минпромторга РБ и его подведомственных организаций за ведущуюся работу, - написал Сергей Желтиков.



Министр заявил, что лёгкая промышленность в Бурятии есть – швейные производства отшивают более 20 тысяч многоразовых масок в сутки, осваивается производство защитных костюмов, развивается производство защитных экранов для медиков на 3D принтерах. Помимо этого, прорабатывается вопрос организации производства перчаток. «Оборудование есть, надо его проверить, запустить, обеспечить сырьем, получить регистрационные удостоверения», отметил он.



Сергей Желтиков добавил, что торговые сети справились с обеспечением жителей товарами первой необходимости, и дефицита товаров по всем районам удалось избежать. «Серьёзная проверка на прочность. Мы её прошли», написал министр.



Кроме этого, министр сообщил, что все крупнейшие предприятия работают в «формате, достаточном для выполнения самых важных операционных задач», также работает большая часть малых и средних предприятий.



- Очень хочется, чтоб работать могли все, но приходится искать тонкую грань между безопасностью населения и сохранением бизнеса, - написал он.



По словам Сергея Желтикова, местные компании начали размещаться на международных площадках. Так, для размещения на крупнейшем интернет-магазине Alibaba оцифровано 50 компаний, принимаются заявки на участие в конкурсе по выводу компаний на eBay, на стадии заключения находится договор с электронной площадкой Etsy для ремесленников.



Кроме того, для малых и средних предприятий разрабатываются мобильные приложения для стабилизации спроса и продаж их продукции. Помимо этого, уже более 200 предприятий прошли дистанционное обучение.



В заключение поста министр поблагодарил медиков, правительство республики и компании, которые «не остались в стороне от проблем».



- Согласен, что в связи с решениями самых насущных задач, иногда задачи «длительных», инвестиционных проектов отходят на второй план. Поэтому приношу свои извинения, если кто-то ощущает недостаток внимания сотрудников министерства по таким вопросам. В любом случае мы о вас помним и обязательно вернёмся к вашим тематикам, - подвёл итоге Сергей Желтиков.



