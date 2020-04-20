 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Апреля

19 Апреля

Популярное

Бурятские предприятия появятся на Alibaba, eBay и Etsy

Бурятские предприятия появятся на Alibaba, eBay и Etsy
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Министр промышленности и торговли Сергей Желтиков проанализировал промежуточные итоги работы

Министр промышленности и торговли Бурятии Сергей Желтиков отчитался в Facebook о проделанной работе на фоне пандемии коронавируса и режима самоизоляции. Так, он рассказал о производстве многоразовых масок, о работе заводов и торговых сетей, и о том, как местные предприятия размещаются на международных онлайн-площадках.

- Появилась свободная минута в сумасшедшем графике этих недель. Хотелось бы кратко проанализировать некие промежуточные итоги исключительно по профильной работе. Кроме того, пользуясь случаем, сказать несколько слов благодарности коллективу Минпромторга РБ и его подведомственных организаций за ведущуюся работу, - написал Сергей Желтиков.

Министр заявил, что лёгкая промышленность в Бурятии есть – швейные производства отшивают более 20 тысяч многоразовых масок в сутки, осваивается производство защитных костюмов, развивается производство защитных экранов для медиков на 3D принтерах. Помимо этого, прорабатывается вопрос организации производства перчаток. «Оборудование есть, надо его проверить, запустить, обеспечить сырьем, получить регистрационные удостоверения», отметил он.

Сергей Желтиков добавил, что торговые сети справились с обеспечением жителей товарами первой необходимости, и дефицита товаров по всем районам удалось избежать. «Серьёзная проверка на прочность. Мы её прошли», написал министр.

Кроме этого, министр сообщил, что все крупнейшие предприятия работают в «формате, достаточном для выполнения самых важных операционных задач», также работает большая часть малых и средних предприятий.

- Очень хочется, чтоб работать могли все, но приходится искать тонкую грань между безопасностью населения и сохранением бизнеса, - написал он.

По словам Сергея Желтикова, местные компании начали размещаться на международных площадках. Так, для размещения на крупнейшем интернет-магазине Alibaba оцифровано 50 компаний, принимаются заявки на участие в конкурсе по выводу компаний на eBay, на стадии заключения находится договор с электронной площадкой Etsy для ремесленников.

Кроме того, для малых и средних предприятий разрабатываются мобильные приложения для стабилизации спроса и продаж их продукции. Помимо этого, уже более 200 предприятий прошли дистанционное обучение.

В заключение поста министр поблагодарил медиков, правительство республики и компании, которые «не остались в стороне от проблем».

- Согласен, что в связи с решениями самых насущных задач, иногда задачи «длительных», инвестиционных проектов отходят на второй план. Поэтому приношу свои извинения, если кто-то ощущает недостаток внимания сотрудников министерства по таким вопросам. В любом случае мы о вас помним и обязательно вернёмся к вашим тематикам, - подвёл итоге Сергей Желтиков.

минпромторг предприниматели
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятские предприятия появятся на Alibaba, eBay и Etsy
Бурятские предприятия появятся на Alibaba, eBay и Etsy
Бизнес, 20.04.2020
Министр промышленности и торговли Сергей Желтиков проанализировал промежуточные итоги работы
В Улан-Удэ разгорелся конфликт вокруг известного бара
В Улан-Удэ разгорелся конфликт вокруг известного бара
Бизнес, 20.04.2020
Вход в «Клёвое место» заблокировали, а бизнесмены обмениваются взаимными обвинениями
В Бурятии возбудили дело на победителя электронного аукциона
В Бурятии возбудили дело на победителя электронного аукциона
Бизнес, 20.04.2020
Компания обвиняется в предоставлении фиктивных документов для заключения контракта с «Авиалесоохраной»  
В Бурятии ванные на источнике заболотили лес
В Бурятии ванные на источнике заболотили лес
Бизнес, 20.04.2020
Лес превратился в болото в курортной местности Гоуджекит
В Бурятии сеть «Николаевский» получила предостережение прокурора
В Бурятии сеть «Николаевский» получила предостережение прокурора
Бизнес, 20.04.2020
Улан-удэнцы пожаловались на рост цен на продукты
В Бурятии разрешили работу парикмахерских
В Бурятии разрешили работу парикмахерских
Бизнес, 18.04.2020
Для этого необходимо соблюдать ряд требований Роспотребнадзора 
В Бурятии могут разрешить работу парикмахерских
В Бурятии могут разрешить работу парикмахерских
Бизнес, 18.04.2020
Соответствующие изменения будут внесены в указ главы региона
Улан-удэнский бизнесмен «засветился» в передаче Андрея Малахова
Улан-удэнский бизнесмен «засветился» в передаче Андрея Малахова
Бизнес, 17.04.2020
Халид Гейдаров помогает нуждающимся во время пандемии
В Иркутской области во время изоляции работали 12 учреждений досуга и общепита
Бизнес, 17.04.2020
Всего в области было проверено 250 различных заведений
В Бурятии придорожное кафе «забыло» про коронавирус
В Бурятии придорожное кафе «забыло» про коронавирус
Бизнес, 17.04.2020
Судебные приставы закрыли работавшее придорожное кафе «Цуйван»
В Иркутске сауна игнорировала режим самоизоляции
В Иркутске сауна игнорировала режим самоизоляции
Бизнес, 17.04.2020
В отношении владельца заведения составлен протокол об административном правонарушении
В Бурятии 27 подрядчиков возобновили капремонт
В Бурятии 27 подрядчиков возобновили капремонт
Бизнес, 17.04.2020
Работники должны свести к минимуму контакты с жильцами
РЖД пользовалось в Бурятии недрами без лицензии
РЖД пользовалось в Бурятии недрами без лицензии
Бизнес, 17.04.2020
Минеральные лечебные воды добывали, несмотря на истечение срока лицензии
Энергетики Бурятии присоединяют к сетям социальные объекты
Энергетики Бурятии присоединяют к сетям социальные объекты
Бизнес, 17.04.2020
Важная работа ведётся и в условиях пандемии

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^