В Бурятии возбудили дело на победителя электронного аукциона

Бизнес, Фото: агентство лесного хозяйства

Компания обвиняется в предоставлении фиктивных документов для заключения контракта с «Авиалесоохраной»



В Бурятии возбудили уголовное дело на компанию из Орловской области, которая выиграла электронный аукцион автономного учреждения республики «Авиалесоохрана». Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.30 - ч. 3 ст. 159 УК РФ «Покушение на хищение чужого имущества путём обмана или злоупотребления доверием, совершённое в крупном размере», сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



В ходе подготовки к пожароопасному сезону 2020 года «Авиалесоохрана» объявило электронный аукцион на оказание авиационных, транспортных услуг для мониторинга пожарной опасности и тушения лесных пожаров в Бурятия.



Победителем аукциона признано общество с ограниченной ответственностью из Орловской области. Компания во второй части заявки предоставило сертификат эксплуатанта и спецификацию сертификата эксплуатанта, подтверждающие соответствие требованиям воздушного законодательства и возможность выполнять авиационных работ.



- Вместе с тем, согласно представленной Росавиацией информации, общество неоднократно подавало заявки на получение сертификатов, однако в связи с выявленными нарушениями, в выдаче их ему было отказано. В случае заключения контракта «Авиалесоохрана» Бурятии обязано было перечислить обществу аванс в размере более 588 тыс. рублей, - уточнили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



В настоящее время по уголовному делу проводится предварительное расследование.

