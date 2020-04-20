Улан-удэнцы пожаловались на рост цен на продукты
Прокуратура контролирует ценообразование на товары первой необходимости на фоне пандемии коронавируса и режима самоизоляции.
Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ получила информацию министерства промышленности и торговли Бурятии о поступающих жалобах граждан в связи с ростом цен на продовольственные продукты.
- Прокурор района руководителям магазинов сети «Николаевский» объявил предостережения о недопустимости необоснованного повышения цен на социально значимые продовольственные товары. Особое внимание акцентировано на предотвращении злоупотреблений при ценообразовании на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, - сообщает прокуратура Бурятии.
Вопрос ценообразования на продовольственную и сельскохозяйственную продукцию, а также товары первой необходимости остаётся на контроле, уточнили в пресс-службе прокуратуры.
В Бурятии сеть «Николаевский» получила предостережение прокурора
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