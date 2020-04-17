Халид Гейдаров помогает нуждающимся во время пандемии
На канале «Россия» в программе «Прямой эфир», ведущим которого является Андрей Малахов, накануне показали улан-удэнского предпринимателя, который сейчас помогает нуждающимся.
«Есть удивительные примеры. Хочу вам показать парня из Улан-Удэ. Халид Гейдаров, у которого маленькая фруктовая лавка, и который решил просто помогать людям и развозит фрукты», - говорит ведущий перед началом сюжета про бизнесмена, который является примером неравнодушия, наряду с другими людьми и предприятиями России.
Халид Гейдаров рассказал зрителям, что у него есть фруктовый магазин, работает он здесь уже 8 лет.
- Мы соблюдаем все нормы: работаем в перчатках, масках, у нас идёт дезинфекция в магазине. Я просто сидел на работе, листал «Инстаграм» и увидел, что врачи работают круглосуточно. И мне стало жалко их, что они работают и ночуют там. Надо их поддержать, помочь, - говорит он в сюжете.
Затем предприниматель начал помогать нуждающимся.
- Я сам везу лично продукты людям, потому что когда стучу в дверь, открывает бабушка, я отдаю, а они не верят, что им привезли два пакета фруктов и овощей, продуктов. Душу это греет, что они так радуются. Это для меня важно, чем деньги и что-то другое. Любой нуждающийся может прийти, взять продукты. Хочу через вашу программу сказать – присоединяйтесь ко мне, мы вместе победим этот коронавирус, - заключает Халид Гейдаров.
Напомним, предприниматель из Улан-Удэ Халид Гейдаров помогает одиноким пожилым и многодетным семьям в период самоизоляции. Недавно о нём рассказало российское интернет-издание Life.ru. Горожанин бесплатно развозит фрукты и овощи нуждающимся. Кроме того, в своём магазине фруктов он раздаёт хлеб, гречу и макароны тем, у кого нет возможности приобрести продукты.
Улан-удэнский бизнесмен «засветился» в передаче Андрея Малахова
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