В Иркутской области во время изоляции работали 12 учреждений досуга и общепита

Всего в области было проверено 250 различных заведений



В Иркутской области сотрудники полиции в ежедневном режиме контролируют соблюдение требований указа «О введении режима функционирования повышенной готовности». В частности, проверяют предприятия и организации, работа которых не должна осуществляться в период действия режима самоизоляции. Всего по области было проверено 250 различных заведений, из них 12 работали, игнорируя режим самоизоляции.



Так, в Иркутске полицейскими за один день, 16 апреля, пресечена работа семи саун и бань, которые предоставляли услуги в условиях пандемии, тем самым кратно увеличивая риск распространения заболевания. В отношении недобросовестных предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях, которые предусматривают штрафы для юридических лиц в размере до 300 тысячи рублей.



Аналогичные факты выявлены в Ангарске и Братске.



В одном из случаев собственник принял решение о расторжении договора аренды с арендатором, нарушающим действующие ограничения. Сотрудники полиции призывают арендодателей более пристально обращать внимание на то, как арендаторы соблюдают правила, соответствующие режиму повышенной готовности.



Кроме того, полицейские выявили пять заведений общественного питания, которые также работали в нарушение действующих сейчас ограничительных норм.



Специалисты администрации Иркутска за минувшие сутки проверили 1749 торговых точек, выявили нарушения в 79 из них. В основном это несоблюдение правил санитарной гигиены и отсутствие социальной дистанционной разметки на очереди в кассы. Из проверенных 729 объектов бизнеса, которые не должны были работать в сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации, 14 продолжали свою деятельность, нарушая законодательство, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

