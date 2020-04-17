В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Баргузинском районе Бурятии общество с ограниченной ответственностью «Коммунальное хозяйство» нарушало закон в сфере оплаты труда.
- Установлено, что на предприятии перед 51 работником образовалась задолженность по заработной плате за январь-февраль текущего года в сумме 1,2 млн рублей, - сообщает прокуратура Бурятии.
Генеральному директору общества внесено представление, по результатам рассмотрения которого задолженность по заработной плате погашена.
Также прокурор объявил руководителю предостережение о недопустимости нарушений трудового законодательства.
В Бурятии работникам «Коммунального хозяйства» выплатили долги в 1,2 млн
Бизнес, Фото:
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