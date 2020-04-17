В Бурятии работникам «Коммунального хозяйства» выплатили долги в 1,2 млн

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Баргузинском районе Бурятии общество с ограниченной ответственностью «Коммунальное хозяйство» нарушало закон в сфере оплаты труда.



- Установлено, что на предприятии перед 51 работником образовалась задолженность по заработной плате за январь-февраль текущего года в сумме 1,2 млн рублей, - сообщает прокуратура Бурятии.



Генеральному директору общества внесено представление, по результатам рассмотрения которого задолженность по заработной плате погашена.



Также прокурор объявил руководителю предостережение о недопустимости нарушений трудового законодательства.

