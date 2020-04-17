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В Бурятии частная клиника сможет платно тестировать на коронавирус

В Бурятии частная клиника сможет платно тестировать на коронавирус
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Решение о возможности проводить платные исследования обсудят на ближайшем заседании оперштаба

В Бурятии может появиться платное тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.

- Мы проводим учёт и распределение тест-систем, которые изготавливаются на предприятиях, подведомственных Роспотребнадзору. На сегодняшний день из 10 заявленных предприятий три относятся к системе Роспотребнадзора – это «Вектор», «Вектор+» и Научно-исследовательский институт эпидемиологии. Тест-системы этих учреждений распределяются через Роспотребнадзор централизованно, - рассказала Елена Кузьмина.

По её словам, есть ещё семь учреждений, которые имеют свои лаборатории и санитарно-эпидемиологические заключения на работу с 3-4 группами патогенности – они могут приобретать тест-системы и проводить исследования.

- На сегодняшний день «Диамед» заявился, у них есть заключение, есть все условия. Думаю, минздрав будет отрабатывать возможность проводить исследования для всех желающих, - добавила Елена Кузьмина.

Министр здравоохранения Евгения Лудупова уточнила, что предложение обсудят на ближайшем заседании оперштаба.

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