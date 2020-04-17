Судебные приставы закрыли работавшее придорожное кафе «Цуйван»
В селе Харгана Селенгинского района Бурятии судебные приставы на 30 суток приостановили деятельность придорожного кафе «Цуйван» на трассе Улан-Удэ – Кяхта. Кафе работало, несмотря на ограничительные мероприятий из-за новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.
Несмотря на введённый режим, двери кафе были открыты для посетителей. На момент проверки надзорных органов в обеденном зале находилось семь человек. Все они ожидали заказы на вынос, которые принимались за стойкой перед входом в кафе на расстоянии одного метра.
За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении противоэпидемических мероприятий при возникновении угрозы распространения заболеваний, в отношении хозяйки кафе был составлен протокол об административном правонарушении.
Гусиноозёрский городской суд постановил признать индивидуального предпринимателя виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, и назначить наказание в виде 30 суток административного приостановления деятельности кафе «Цуйван».
Судебные приставы опечатали помещение и строго предупредили хозяйку общепита об уголовной ответственности в случае несанкционированного возобновления работы.
В Бурятии придорожное кафе «забыло» про коронавирус
Бизнес, Фото:
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