 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Апреля

16 Апреля

Популярное

В Бурятии придорожное кафе «забыло» про коронавирус

В Бурятии придорожное кафе «забыло» про коронавирус
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Судебные приставы закрыли работавшее придорожное кафе «Цуйван»

В селе Харгана Селенгинского района Бурятии судебные приставы на 30 суток приостановили деятельность придорожного кафе «Цуйван» на трассе Улан-Удэ – Кяхта. Кафе работало, несмотря на ограничительные мероприятий из-за новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.

Несмотря на введённый режим, двери кафе были открыты для посетителей. На момент проверки надзорных органов в обеденном зале находилось семь человек. Все они ожидали заказы на вынос, которые принимались за стойкой перед входом в кафе на расстоянии одного метра.

За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении противоэпидемических мероприятий при возникновении угрозы распространения заболеваний, в отношении хозяйки кафе был составлен протокол об административном правонарушении.

Гусиноозёрский городской суд постановил признать индивидуального предпринимателя виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, и назначить наказание в виде 30 суток административного приостановления деятельности кафе «Цуйван».

Судебные приставы опечатали помещение и строго предупредили хозяйку общепита об уголовной ответственности в случае несанкционированного возобновления работы.

кафе коронавирус судебные приставы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии частная клиника сможет платно тестировать на коронавирус
В Бурятии частная клиника сможет платно тестировать на коронавирус
Бизнес, 17.04.2020
Решение о возможности проводить платные исследования обсудят на ближайшем заседании оперштаба
В Бурятии придорожное кафе «забыло» про коронавирус
В Бурятии придорожное кафе «забыло» про коронавирус
Бизнес, 17.04.2020
Судебные приставы закрыли работавшее придорожное кафе «Цуйван»
В Иркутске сауна игнорировала режим самоизоляции
В Иркутске сауна игнорировала режим самоизоляции
Бизнес, 17.04.2020
В отношении владельца заведения составлен протокол об административном правонарушении
В Бурятии 27 подрядчиков возобновили капремонт
В Бурятии 27 подрядчиков возобновили капремонт
Бизнес, 17.04.2020
Работники должны свести к минимуму контакты с жильцами
РЖД пользовалось в Бурятии недрами без лицензии
РЖД пользовалось в Бурятии недрами без лицензии
Бизнес, 17.04.2020
Минеральные лечебные воды добывали, несмотря на истечение срока лицензии
Энергетики Бурятии присоединяют к сетям социальные объекты
Энергетики Бурятии присоединяют к сетям социальные объекты
Бизнес, 17.04.2020
Важная работа ведётся и в условиях пандемии
Почти три тысячи компаний получили отказ от «Работающей Бурятии»
Почти три тысячи компаний получили отказ от «Работающей Бурятии»
Бизнес, 16.04.2020
Зампред правительства Бурятии Алексей Мишенин рассказал, почему некоторым организациям отказали в работе
В лесоматериалах улан-удэнских предприятий нашли вредителей
Бизнес, 16.04.2020
Предприятия привлекли к административной ответственности
В Бурятии «Титан» передал волонтёрам 1000 продуктовых наборов
В Бурятии «Титан» передал волонтёрам 1000 продуктовых наборов
Бизнес, 16.04.2020
Наборы будут переданы нуждающимся семьям
Омичи создадут проект реконструкции центра Улан-Удэ
Омичи создадут проект реконструкции центра Улан-Удэ
Бизнес, 15.04.2020
Проект реконструкции центральной части Улан-Удэ будет готов к концу года
Турбизнесу Бурятии окажут адресную поддержку
Турбизнесу Бурятии окажут адресную поддержку
Бизнес, 15.04.2020
В том числе будет снижена налоговая нагрузка
В Бурятии ГО и ЧС уменьшит проверки юридических лиц
В Бурятии ГО и ЧС уменьшит проверки юридических лиц
Бизнес, 15.04.2020
Это связано с постановлением правительства России
Из Бурятии в Китай едва не ушёл пиломатериал с личинками
Из Бурятии в Китай едва не ушёл пиломатериал с личинками
Бизнес, 15.04.2020
Нарушение выявили специалисты Россельхознадзора

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^