В отношении владельца заведения составлен протокол об административном правонарушении
В Иркутске сотрудники полиции устанавливают организации, которые, несмотря на режим самоизоляции, продолжают свою деятельность, кратно увеличивая риск распространения заболевания.
Одно из таких заведений накануне выявлено на улице Баррикад. Работники сауны предоставляли услуги своим клиентам.
- В отношении владельца составлен протокол по ч. 2 ст. 6.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Санкция статьи кодекса предусматривает наказание для должностных лиц в виде штрафа от 50 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. Решение по материалам будет принято в судебном порядке. В настоящее время заведение временно приостановило работу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутске сауна игнорировала режим самоизоляции
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