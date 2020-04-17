В Бурятии 27 подрядчиков возобновили капремонт

Работники должны свести к минимуму контакты с жильцами



В Бурятии возобновили работы по капитальному ремонту в многоквартирных домах. Работы продолжили 27 подрядных организаций - все они получили разрешение после регистрации на портале «Работающая Бурятия».



Строительные организации, задействованные в реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, были включены в перечень категорий организаций, которым разрешено работать в период ограничений согласно указу главы Бурятии.



- Всего в этом году в республике запланирован капремонт в 476 многоквартирных домах. Будет выполнено 1046 видов работ - отремонтировано 199 крыш и 49 фасадов, 343 внутридомовые инженерные системы электроснабжения и 136 систем отопления, 106 систем холодного водоснабжения и 57 – горячего, 117 систем канализации и водоотведения, 23 фундамента, 13 подвальных помещений. В трёх домах проведут капремонт или замену лифтового оборудования. На реализацию мероприятий будет направлено 1 238, 9 млрд. рублей по предельной стоимости, - сообщили в пресс-службе минстроя Бурятии.

