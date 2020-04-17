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РЖД пользовалось в Бурятии недрами без лицензии

РЖД пользовалось в Бурятии недрами без лицензии
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Минеральные лечебные воды добывали, несмотря на истечение срока лицензии

В Бурятии выявлен факт пользования ОАО «РЖД» недрами в виде добычи минеральных лечебных вод для бальнеотерапевтического применения в местности «Дзелинда» Северо-Байкальского района после истечения срока действия лицензии.

Проверку провела Байкальская транспортная прокуратура.

- Срок действия вышеуказанной лицензии истёк 31 декабря 2019 года; заявка на продление срока действия подана Дирекцией социальной сферы ВСЖД – филиала ОАО «РЖД» только 18 декабря 2019 года. Вместе с тем, пользование недрами не прекращено, консервация либо ликвидация скважин не проведена, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.

В итоге с 1 января 2020 года по 6 марта 2020 года незаконно проводилось безлицензионное пользование недрами.

Байкальский транспортный прокурор внёс в адрес начальника Дирекции социальной сферы ВСЖД представление. Оно рассмотрено и удовлетворено.

В отношении главного инженера дирекции возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения главный инженер привлечён к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа - 30 тысяч рублей.

Постановление в законную силу не вступило.

Байкальская транспортная прокуратура РЖД недропользование
 
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