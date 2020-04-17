РЖД пользовалось в Бурятии недрами без лицензии

Минеральные лечебные воды добывали, несмотря на истечение срока лицензии



В Бурятии выявлен факт пользования ОАО «РЖД» недрами в виде добычи минеральных лечебных вод для бальнеотерапевтического применения в местности «Дзелинда» Северо-Байкальского района после истечения срока действия лицензии.



Проверку провела Байкальская транспортная прокуратура.



- Срок действия вышеуказанной лицензии истёк 31 декабря 2019 года; заявка на продление срока действия подана Дирекцией социальной сферы ВСЖД – филиала ОАО «РЖД» только 18 декабря 2019 года. Вместе с тем, пользование недрами не прекращено, консервация либо ликвидация скважин не проведена, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.



В итоге с 1 января 2020 года по 6 марта 2020 года незаконно проводилось безлицензионное пользование недрами.



Байкальский транспортный прокурор внёс в адрес начальника Дирекции социальной сферы ВСЖД представление. Оно рассмотрено и удовлетворено.



В отношении главного инженера дирекции возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения главный инженер привлечён к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа - 30 тысяч рублей.



Постановление в законную силу не вступило.



