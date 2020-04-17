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Энергетики Бурятии присоединяют к сетям социальные объекты

Энергетики Бурятии присоединяют к сетям социальные объекты
Бизнес,  Фото:пресс-служба Россети Сибирь
Важная работа ведётся и в условиях пандемии

С начала 2020 года специалисты Россети Сибирь в Бурятии присоединили к электрическим сетям 638 новых потребителей на суммарную максимальную мощность более 13 МВт, несмотря на сложившуюся ситуацию с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Среди подключенных потребителей целый ряд новых социально значимых объектов. Это электроустановки для расширяющейся гимназии № 33, в городе Улан-Удэ, два сельских дома культуры в селе Сорок Окинского района и улусе Залан Селенгинского района, четыре спортивных сооружения в городе Кяхта (спортивная игровая площадка, гиревой центр, спортивный лагерь и спортивный комплекс). В Мухоршибирском районе энергетики обеспечили электроэнергией коррекционную общеобразовательную школу. Специалисты Россети Сибирь в Бурятии также провели свет к 22 объектам уличного освещения. А в селе Елань Кабанского района подали свет в новую часовню.

За последние три года специалисты Россети Сибирь в Бурятии для подключения к электросетям граждан льготной категории (максимальная мощность электроприборов которых не будет превышать 150 кВт) построили более 509 километров линий электропередачи мощностью 25,5 МВА на общую сумму 860 млн. рублей. В 2019 г. было присоединено к сетям 914 новых объектов на сумму свыше 311,5 млн. рублей.

В связи с негативным влиянием ограничительных мер на темпы роста экономики Бурятии, приостановкой работы многих предприятий из-за пандемии коронавируса, снижением энергопотребления, существует необходимость оптимизации источников финансирования. Около 30% договоров технологического присоединения, по которым Россети Сибирь в Бурятии выполнили свои обязанности в полном объёме, оказываются невостребованными. Заявители просто не исполняют со своей стороны мероприятия, необходимые для фактического присоединения электроустановок.

В такой ситуации энергетики просят потребителей, уже заключивших договоры технологического присоединения, проявить социальную ответственность и определиться, насколько им нужна электроэнергия на новых объектах. И если срочной необходимости в их технологическом присоединении нет, то перенести сроки подключения. Ведь строительство сетей повлечёт за собой значительные финансовые затраты со стороны энергетиков, а сейчас денег и так не хватает. О переносе сроков можно сообщить через личный кабинет на сайте www.rosseti-sib.ru либо по телефонам 34-40-05, 34-40-41.

– Значительная часть нашего персонала, более 800 человек переведена на удаленный режим работы. Заявки и обращения принимаются через online-сервисы. Работы по подготовке к осенне-зимнему периоду продолжаются. Россети Сибирь в Бурятии принимает все возможные меры по защите своих сотрудников от заражения Сovid 19. Проводится ежедневный замер температуры, строго соблюдается масочный режим и обработка рук антисептиком. В выходные дни проведена санобработка производственных и офисных помещений, а также автотранспорта с помощью генераторов горячего тумана. Специалисты распылили дезинфицирующее средство «Део-бактер плюс», обладающее мощным бактерицидным действием, в том числе к особо устойчивым штаммам возбудителей, особо опасным вирусам и Covid 19. Как только ситуация нормализуется, мы продолжим нашу работу и по технологическому присоединению новых потребителей, – рассказал директор филиала Россети Сибирь в Бурятии Сергей Козлов.

энергоснабжение Россети Сибирь
 
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