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В лесоматериалах улан-удэнских предприятий нашли вредителей

Бизнес, 
Предприятия привлекли к административной ответственности

В управление Россельхознадзора поступили сообщения от специалистов Бурятского филиала Всероссийского центра карантина растений об обнаружении в древесине двух улан-удэнских организаций карантинных вредных организмов.

В партиях лесоматериалов, принадлежащих ООО «Лига-Транс» и ООО «Промтехлес», выявлены живые личинки малого черного елового усача. Хранение зараженной подкарантинной продукции, согласно федеральному закону, является нарушением.

В отношении должностных лиц предприятий возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ, составлены протоколы, выданы предписания об устранении нарушения правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор
 
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