В лесоматериалах улан-удэнских предприятий нашли вредителей

Предприятия привлекли к административной ответственности



В управление Россельхознадзора поступили сообщения от специалистов Бурятского филиала Всероссийского центра карантина растений об обнаружении в древесине двух улан-удэнских организаций карантинных вредных организмов.



В партиях лесоматериалов, принадлежащих ООО «Лига-Транс» и ООО «Промтехлес», выявлены живые личинки малого черного елового усача. Хранение зараженной подкарантинной продукции, согласно федеральному закону, является нарушением.



В отношении должностных лиц предприятий возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ, составлены протоколы, выданы предписания об устранении нарушения правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

