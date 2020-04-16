Предприятия привлекли к административной ответственности
В управление Россельхознадзора поступили сообщения от специалистов Бурятского филиала Всероссийского центра карантина растений об обнаружении в древесине двух улан-удэнских организаций карантинных вредных организмов.
В партиях лесоматериалов, принадлежащих ООО «Лига-Транс» и ООО «Промтехлес», выявлены живые личинки малого черного елового усача. Хранение зараженной подкарантинной продукции, согласно федеральному закону, является нарушением.
В отношении должностных лиц предприятий возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ, составлены протоколы, выданы предписания об устранении нарушения правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В лесоматериалах улан-удэнских предприятий нашли вредителей
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