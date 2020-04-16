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В Бурятии «Титан» передал волонтёрам 1000 продуктовых наборов

В Бурятии «Титан» передал волонтёрам 1000 продуктовых наборов
Бизнес, 
Наборы будут переданы нуждающимся семьям

Сегодня ГК «Титан» передал в волонтёрский штаб Ресурсного центра «ДоброДом» продукты для социальных пакетов.

- Мы передали 1000 продуктовых наборов – это 5,5 тонн продуктов, - сообщается на странице «Титана».

Волонтёры поблагодарили спонсора и отметили, что клик о том, что заканчиваются социальные пакеты, они пустили только вчера, а помощь нагрянула уже на следующий день.

- Мы ждём любую помощь от спонсоров, - сообщили в «ДоброДоме».

В продуктовые наборы от «Титана» вошли молоко, крупы, растительное масло, пряники, конфеты шоколадные, лапша, сардины, тушёнка и чай.

Волонтёры уже сегодня расфасуют продукты по пакетам и начнут развозить особо нуждающимся. 



Заявки можно оставлять через «горячие линии» минсоцзащиты Бурятии и номера «ДоброДома». Помощь в первую очередь будет оказываться малоимущим и многодетным семьям, а также людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации из-за коронавируса и карантина.

Волонтёры Бурятии с первых дней введения режима самоизоляции оказывают помощь пожилым и маломобильным людям по доставке лекарств и продуктов. Покупки совершаются за счёт средств самих граждан. Особо нуждающимся волонтёры помогают социальными пакетами.
Титан благотворительность коронавирус
 
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