Из Иркутска в Улан-Удэ везли 39 тонн пшеницы без документов

Владельца груза оштрафовали



В Слюдянке 16 апреля на посту полиции «Рубеж» госинспектор Россельхознадзора совместно с сотрудниками ГИБДД во время досмотра автотранспорта выявил нарушение правил перевозки груза, подлежащего ветеринарному надзору.



Так, из Иркутска в Улан-Удэ перевозили 39 тонн фуражной пшеницы без ветеринарно-сопроводительных документов.



В данном случае допущено нарушение требований п. 3 «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов». Владелец груза привлечен к административной ответственности, наложен штраф, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

