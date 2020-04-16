Владельца груза оштрафовали
В Слюдянке 16 апреля на посту полиции «Рубеж» госинспектор Россельхознадзора совместно с сотрудниками ГИБДД во время досмотра автотранспорта выявил нарушение правил перевозки груза, подлежащего ветеринарному надзору.
Так, из Иркутска в Улан-Удэ перевозили 39 тонн фуражной пшеницы без ветеринарно-сопроводительных документов.
В данном случае допущено нарушение требований п. 3 «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов». Владелец груза привлечен к административной ответственности, наложен штраф, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Из Иркутска в Улан-Удэ везли 39 тонн пшеницы без документов
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