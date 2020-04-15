 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Апреля

Первые освящённые куличи появились в магазинах Бурятии

14 Апреля

Популярное

Омичи создадут проект реконструкции центра Улан-Удэ

Омичи создадут проект реконструкции центра Улан-Удэ
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Проект реконструкции центральной части Улан-Удэ будет готов к концу года

Реконструкция и строительство инженерных сетей центральной исторической части столицы Бурятии будут отражены в проекте, который представит ООО «Терпланпроект», сообщили в комитете по архитектуре, градостроительству и землеустройству администрации Улан-Удэ.

Объявленный конкурс на разработку документации по планировке территории центральной исторической части Улан-Удэ и по разработке проекта планировки линейных объектов выиграла омская компания ООО «Терпланпроект». Муниципальный контракт заключен 8 апреля. Срок выполнения работ – 30 ноября.

- Проект позволит осуществить реконструкцию и строительство инженерных сетей в центре города. В составе проекта будет подготовлен объёмно-планировочный макет. Главная цель проекта - создание условий для устойчивого развития территории, обеспечения её необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, – сообщили в комитете.

10 марта этого года мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков представил заместителю министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россим Максиму Егорову план развития центральной части столицы республики. Сегодня из-за недостаточных мощностей многие жилые дома не имеют централизованного отопления, водоснабжения и водоотведения.

Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев поддержал вопрос развития комплексной застройки Улан-Удэ, обсудив эту тему 6 апреля с президентом России Владимиром Путиным.
реконструкция теплосети
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Турбизнесу Бурятии окажут адресную поддержку
Турбизнесу Бурятии окажут адресную поддержку
Бизнес, 15.04.2020
В том числе будет снижена налоговая нагрузка
В Бурятии ГО и ЧС уменьшит проверки юридических лиц
В Бурятии ГО и ЧС уменьшит проверки юридических лиц
Бизнес, 15.04.2020
Это связано с постановлением правительства России
Из Бурятии в Китай едва не ушёл пиломатериал с личинками
Из Бурятии в Китай едва не ушёл пиломатериал с личинками
Бизнес, 15.04.2020
Нарушение выявили специалисты Россельхознадзора
«Только не ленись – работай»: В Бурятии пчеловод стал успешным фермером
«Только не ленись – работай»: В Бурятии пчеловод стал успешным фермером
Бизнес, 14.04.2020
40 га земли и семь коров пчеловод из Тарбагайского района приумножил в сотни раз  
В Бурятии расширят список пострадавших от коронавируса отраслей
В Бурятии расширят список пострадавших от коронавируса отраслей
Бизнес, 14.04.2020
Министр экономики Бурятии прокомментировала «четвёртый пакет» поддержки экономики
В Бурятии отсрочили оплату аренды за республиканскую землю
В Бурятии отсрочили оплату аренды за республиканскую землю
Бизнес, 14.04.2020
Такое решение принято для поддержки бизнеса в условиях пандемии
В Бурятии грязелечебницу понудили получить лицензию
В Бурятии грязелечебницу понудили получить лицензию
Бизнес, 14.04.2020
Грязелечебница пользовалась скважиной без лицензии
В Бурятии утилизировали 800 кг продукции животного происхождения
В Бурятии утилизировали 800 кг продукции животного происхождения
Бизнес, 13.04.2020
Некачественную и опасную продукцию изъяли из оборота
Бизнесу Бурятии снизят налоги из-за коронавируса
Бизнесу Бурятии снизят налоги из-за коронавируса
Бизнес, 13.04.2020
Предложения одобрил глава Бурятии
В Бурятии с экс-замдиректора стройфирмы взыскали 3,2 млн
В Бурятии с экс-замдиректора стройфирмы взыскали 3,2 млн
Бизнес, 13.04.2020
Приставы арестовали дом на Байкале и земельный участок
В Улан-Удэ расширили меры поддержки бизнеса
В Улан-Удэ расширили меры поддержки бизнеса
Бизнес, 13.04.2020
Предпринимателям на фоне пандемии предоставляют отсрочки по уплате платежей и штрафов
В Бурятии опровергли информацию об отмене регистрации для бизнесменов
В Бурятии опровергли информацию об отмене регистрации для бизнесменов
Бизнес, 12.04.2020
Недостоверная информация распространилась в Сети 
У жительницы Еравнинского района Бурятии подозревают коронавирус
У жительницы Еравнинского района Бурятии подозревают коронавирус
Бизнес, 12.04.2020
Сельчанка контактировала с приехавшей из Москвы женщиной 
В Бурятии разрешили работу садоводческих магазинов
В Бурятии разрешили работу садоводческих магазинов
Бизнес, 10.04.2020
Дачникам стало проще готовиться к сезону

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^