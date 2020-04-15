Проект реконструкции центральной части Улан-Удэ будет готов к концу года
Реконструкция и строительство инженерных сетей центральной исторической части столицы Бурятии будут отражены в проекте, который представит ООО «Терпланпроект», сообщили в комитете по архитектуре, градостроительству и землеустройству администрации Улан-Удэ.
Объявленный конкурс на разработку документации по планировке территории центральной исторической части Улан-Удэ и по разработке проекта планировки линейных объектов выиграла омская компания ООО «Терпланпроект». Муниципальный контракт заключен 8 апреля. Срок выполнения работ – 30 ноября.
- Проект позволит осуществить реконструкцию и строительство инженерных сетей в центре города. В составе проекта будет подготовлен объёмно-планировочный макет. Главная цель проекта - создание условий для устойчивого развития территории, обеспечения её необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, – сообщили в комитете.
10 марта этого года мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков представил заместителю министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россим Максиму Егорову план развития центральной части столицы республики. Сегодня из-за недостаточных мощностей многие жилые дома не имеют централизованного отопления, водоснабжения и водоотведения.
Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев поддержал вопрос развития комплексной застройки Улан-Удэ, обсудив эту тему 6 апреля с президентом России Владимиром Путиным.
Омичи создадут проект реконструкции центра Улан-Удэ
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