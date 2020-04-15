В том числе будет снижена налоговая нагрузка
Гостиницы, туристские и санаторно-курортные организации признаны правительством России одной из сфер экономической деятельности, которые получат первоочередную адресную поддержку на фоне пандемии коронавируса.
Для организаций туристской отрасли предусмотрены несколько видов поддержки. Для туроператоров Бурятии - компенсация до 80% (не более 400 рублей за 1 квадратный метр) затрат из республиканского бюджета арендной платы за помещения, используемые для оказания услуг. Гостиницы получат компенсацию затрат за пользование коммунальными услугами.
Региональные меры поддержки включают также снижение нагрузки по налогам, зачисляемым в республиканский бюджет. Это уменьшение на 90% базовой доходности по патентной системе налогообложения для субъектов малого предпринимательства по всем видам деятельности - предприниматель за 2020 год должен будет оплатить только 10% от стоимости патента. Также, органы местного самоуправления снижают на 50 процентов (с 15% до 7,5%) ставку по ЕНВД налогоплательщикам, осуществляющим деятельность в отраслях экономики, которые больше всего пострадали в результате распространения COVID-19.
Кроме того, в ближайшее время будет объявлен конкурс грантов на реализацию проектов и общественных инициатив в сфере развития внутреннего и въездного туризма. Данная мера поддержки позволит помочь субъектам туристской сферы заняться проектами в сельском, экологическом, социальном туризме и продвижении туристского потенциала региона.
В качестве дополнительных мер поддержки для организаций и ИП в сфере туризма также перенесены сроки уплаты налогов, страховых взносов для микропредприятий, на полгода введён мораторий на возбуждение дел о банкротстве, приостановлены проверки бизнеса, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Бурятии были приняты четыре пакета поддержки экономики в условиях коронавируса.
Турбизнесу Бурятии окажут адресную поддержку
Бизнес, Фото:
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