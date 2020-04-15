Из Бурятии в Китай едва не ушёл пиломатериал с личинками

Нарушение выявили специалисты Россельхознадзора



В начале апреля в Северобайкальский межрайонный отдел управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии поступили извещения от ООО «ЛесМашЭкспорт» и ООО «ЛесТорг» из посёлка Новый Уоян Северо- Байкальского района.



При исследовании фитосанитарного состояния сосны обыкновенной объёмом 200 куб. метров, приготовленной для экспорта в Китай, обнаружены живые личинки малого чёрного елового усача и чёрного соснового усача. Заключение выдано специалистами Бурятского филиала ФГБУ «ВНИИКР».



В отношении должностных лиц предприятий составлены административные протоколы. Выданы предписания, обязывающие экспортёров устранить выявленные нарушения, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.



