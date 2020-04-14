Такое решение принято для поддержки бизнеса в условиях пандемии
Глава Бурятия Алексей Цыденов утвердил план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и выработке антикризисных мер в связи с коронавирусом.
В том числе принято решение об отсрочке оплаты арендных платежей за республиканские земельные участки, предоставленные субъектам малого и среднего предпринимательства для жилищного строительства, и её уплату равными частями в сроки, предусмотренные договорами аренды в 2021 году, или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон.
В 12 муниципальных образованиях республики приняты аналогичные правовые акты в отношении муниципальных земель. В остальных органах местного самоуправления отсутствуют такие земельные участки.
В настоящее время проводится работа по заключению дополнительных соглашений к действующим договорам с арендаторами таких земельных участков с определением с ними сроков, условий внесения отсроченной арендной платы, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Подробнее обо всех принятых мерах для поддержки бизнеса – по ссылке.
В Бурятии отсрочили оплату аренды за республиканскую землю
Бизнес, Фото:
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