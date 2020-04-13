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Бизнесу Бурятии снизят налоги из-за коронавируса

Бизнесу Бурятии снизят налоги из-за коронавируса
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Предложения одобрил глава Бурятии

Бурятскому бизнесу на фоне пандемии коронавируса и режима самоизоляции пообещали новые меры поддержки, в том числе по снижению налогов.

Ранее главе Бурятии Алексею Цыденову предложили рассмотреть следующие меры:

- уменьшить на 90% базовую доходность по патентной системе налогообложения по всем видам деятельности;

- снизить с 15% до 7,5% ставку по ЕНВД налогоплательщикам, осуществляющим деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики;

- докапитализировать Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Бурятии на сумму 100 млн рублей для выдачи микрозаймов малому и среднему бизнесу под льготную процентную ставку.

Как сообщает пресс-служба БРО «Единая Россия», Алексей Цыденов предложения одобрил, назвав их «злободневными».

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Бурятии приняли уже три пакета мер поддержки бизнеса на фоне коронавируса. «Мы трезво понимаем, что потери будут, задача – их минимизировать», - говорил глава.
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