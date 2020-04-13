В Бурятии с экс-замдиректора стройфирмы взыскали 3,2 млн

Приставы арестовали дом на Байкале и земельный участок



В Бурятии судебные приставы взыскали с экс-замдиректора одной из скандальных строительных компаний ущерб, причинённый преступлением, в размере свыше 3,2 млн. рублей. Об этом сообщили сегодня в УФССП по Бурятии, не раскрывая название компании.



Ранее приговором суда по делу об обманутых дольщиках бывший замдиректора компании была признана виновной в мошеннических действиях. Вместе с назначением уголовного наказания суд постановил взыскать с подсудимой сумму материального ущерба в пользу самой строительной компании.



Приставы применили комплекс мер принудительного характера - от обращения взыскания на расчётные счета в банках, ареста земельного участка и жилого дома на берегу Байкала, вплоть до ограничения специального права на управление транспортными средствами.



- Благодаря этому судебный пристав взыскал сумму задолженности в полном объёме. Кроме этого, за несвоевременное исполнение судебного решения взыскана в доход государства сумма исполнительского сбора в размере 165 тысяч рублей. На сегодняшний день свыше 3,2 млн. рублей перечислены на счет строительной компании, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



