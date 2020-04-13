 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Апреля

12 Апреля

Популярное

В Бурятии с экс-замдиректора стройфирмы взыскали 3,2 млн

В Бурятии с экс-замдиректора стройфирмы взыскали 3,2 млн
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Приставы арестовали дом на Байкале и земельный участок

В Бурятии судебные приставы взыскали с экс-замдиректора одной из скандальных строительных компаний ущерб, причинённый преступлением, в размере свыше 3,2 млн. рублей. Об этом сообщили сегодня в УФССП по Бурятии, не раскрывая название компании.

Ранее приговором суда по делу об обманутых дольщиках бывший замдиректора компании была признана виновной в мошеннических действиях. Вместе с назначением уголовного наказания суд постановил взыскать с подсудимой сумму материального ущерба в пользу самой строительной компании.

Приставы применили комплекс мер принудительного характера - от обращения взыскания на расчётные счета в банках, ареста земельного участка и жилого дома на берегу Байкала, вплоть до ограничения специального права на управление транспортными средствами.

- Благодаря этому судебный пристав взыскал сумму задолженности в полном объёме. Кроме этого, за несвоевременное исполнение судебного решения взыскана в доход государства сумма исполнительского сбора в размере 165 тысяч рублей. На сегодняшний день свыше 3,2 млн. рублей перечислены на счет строительной компании, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

судебные приставы ущерб
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии с экс-замдиректора стройфирмы взыскали 3,2 млн
В Бурятии с экс-замдиректора стройфирмы взыскали 3,2 млн
Бизнес, 13.04.2020
Приставы арестовали дом на Байкале и земельный участок
В Улан-Удэ расширили меры поддержки бизнеса
В Улан-Удэ расширили меры поддержки бизнеса
Бизнес, 13.04.2020
Предпринимателям на фоне пандемии предоставляют отсрочки по уплате платежей и штрафов
В Бурятии опровергли информацию об отмене регистрации для бизнесменов
В Бурятии опровергли информацию об отмене регистрации для бизнесменов
Бизнес, 12.04.2020
Недостоверная информация распространилась в Сети 
У жительницы Еравнинского района Бурятии подозревают коронавирус
У жительницы Еравнинского района Бурятии подозревают коронавирус
Бизнес, 12.04.2020
Сельчанка контактировала с приехавшей из Москвы женщиной 
В Бурятии разрешили работу садоводческих магазинов
В Бурятии разрешили работу садоводческих магазинов
Бизнес, 10.04.2020
Дачникам стало проще готовиться к сезону
«Пока нас не задушили»: Главу Бурятии просят открыть салоны красоты
«Пока нас не задушили»: Главу Бурятии просят открыть салоны красоты
Бизнес, 10.04.2020
Представители бьюти-индустрии обещают соблюдать правила, только дать им начать работать  
В Черемхово оштрафовали таксиста без лицензии
Бизнес, 10.04.2020
Нарушителя выявили в рамках профилактического мероприятия «Такси»
Коллекторов оштрафовали на 200 тысяч за звонки улан-удэнцам
Коллекторов оштрафовали на 200 тысяч за звонки улан-удэнцам
Бизнес, 10.04.2020
Коллекторы позвонили двум улан-удэнцам 88 раз
Вадим Бредний: «Надо помочь людям реальным делом»
Вадим Бредний: «Надо помочь людям реальным делом»
Бизнес, 09.04.2020
Сегодня стартовала социальная акция в региональной розничной сети «Титан»
Алексей Цыденов: «Задача – сохранить бизнес»
Алексей Цыденов: «Задача – сохранить бизнес»
Бизнес, 09.04.2020
Глава Бурятии прокомментировал обращение Путина
В Бурятии деревья заказника пустили на дрова
В Бурятии деревья заказника пустили на дрова
Бизнес, 09.04.2020
Лесопользователь заплатит почти 900 тысяч рублей за ущерб животному миру
В Бурятии охотничье хозяйство заставили поменять название
В Бурятии охотничье хозяйство заставили поменять название
Бизнес, 09.04.2020
В названии организации было слово «ассоциация», которое могло ввести в заблуждение
Олег Дерипаска подарил «скорые» медикам Иркутской области
Олег Дерипаска подарил «скорые» медикам Иркутской области
Бизнес, 09.04.2020
Новые скорые будут работать в Иркутске, Шелехове, Братске и Тайшете

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^