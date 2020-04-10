В Черемхово оштрафовали таксиста без лицензии

Нарушителя выявили в рамках профилактического мероприятия «Такси»
В Черемхово накануне в рамках операции «Такси» инспекторы ГИБДД выявили водителя автомобиля «Хендай», перевозящего пассажиров без специального разрешения (лицензии).
Таксист – 43-летний житель Черемхово, предпринимателем в сфере перевозки пассажиров не является. На вопрос имеет ли он специальное разрешение на деятельность по перевозке пассажиров, мужчина ответил отрицательно.
- Нарушитель был привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 14.1 Кодекса об административных правонарушениях «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 до 2000 рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
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