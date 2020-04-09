Лесопользователь заплатит почти 900 тысяч рублей за ущерб животному миру
В Прибайкальском районе Бурятии природоохранная прокуратура установила, что ООО «Элит» по порочному договору купли-продажи был передан лесной участок для выборочных санитарно-оздоровительных мероприятий в заказнике «Прибайкальский». Лесопользователь заготовил около 2 тысяч кубометров делового леса и 625 кубометров дров.
Вместе с тем, заготовка древесины в заказнике не допускается. Однако, в период предоставления участка на территории Кикинского лесничества действовал лесохозяйственный регламент, который позволял заготавливать древесину на особо охраняемой природной территории.
- В целях недопущения подобных неправомерных ситуаций в будущем нормативный правовой акт природоохранной прокуратурой оспорен. Верховный суд Бурятии согласился с доводами прокурора и признал Лесохозяйственный регламент недействующим, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Кроме того, организация после вырубки должна была оплатить ущерб, который был причинен животному миру. При этом, лесопользователь не стал этого делать, активно опровергал требования прокурора, оспаривая решение в апелляционном порядке.
Судебная коллегия Верховного суда Бурятии отклонила позицию ООО «Элит». Теперь лесопользователь обязан уплатить в бюджет Прибайкальского района 898 122 рубля в счёт возмещения вреда, причиненного объектам животного мира.
В Бурятии деревья заказника пустили на дрова
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Лесопользователь заплатит почти 900 тысяч рублей за ущерб животному миру
Нарушителям грозит крупный штраф
В названии организации было слово «ассоциация», которое могло ввести в заблуждение
Новые скорые будут работать в Иркутске, Шелехове, Братске и Тайшете
Пока в республике нет такой возможности
Заявки подали почти три тысячи организаций, желающих работать
Квартиру затопило во время капремонта крыши многоквартирного дома
Средства смогут получить компании из числа отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса
В городе прошёл очередной рейд по торговым точкам
Сотрудники ПАО «ТГК-14» работают по особому графику в период общероссийской самоизоляции.
По данным федеральных СМИ, другим сетям было предложено трудоустроить сотрудников «Спортсмастера»
Озвучены правила работы предприятий в режиме изоляции
Портал «Работающая Бурятия», открытия которого ждали ещё вчера, заработал
Бизнес, 06.04.2020
Россети Сибирь в Бурятии возобновляют плановые ремонтные работы несмотря на продление объявленного режима карантина
Общество, 06.04.2020
Окунуться в прошлое и вспомнить незабываемую первую в Бурятии «Алтаргану» с её весельем и казусами. Это возможно благодаря фотографиям Сергея Тарасенко из 2006 года