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В Бурятии деревья заказника пустили на дрова

В Бурятии деревья заказника пустили на дрова
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Лесопользователь заплатит почти 900 тысяч рублей за ущерб животному миру

В Прибайкальском районе Бурятии природоохранная прокуратура установила, что ООО «Элит» по порочному договору купли-продажи был передан лесной участок для выборочных санитарно-оздоровительных мероприятий в заказнике «Прибайкальский». Лесопользователь заготовил около 2 тысяч кубометров делового леса и 625 кубометров дров.

Вместе с тем, заготовка древесины в заказнике не допускается. Однако, в период предоставления участка на территории Кикинского лесничества действовал лесохозяйственный регламент, который позволял заготавливать древесину на особо охраняемой природной территории.

- В целях недопущения подобных неправомерных ситуаций в будущем нормативный правовой акт природоохранной прокуратурой оспорен. Верховный суд Бурятии согласился с доводами прокурора и признал Лесохозяйственный регламент недействующим, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Кроме того, организация после вырубки должна была оплатить ущерб, который был причинен животному миру. При этом, лесопользователь не стал этого делать, активно опровергал требования прокурора, оспаривая решение в апелляционном порядке.

Судебная коллегия Верховного суда Бурятии отклонила позицию ООО «Элит». Теперь лесопользователь обязан уплатить в бюджет Прибайкальского района 898 122 рубля в счёт возмещения вреда, причиненного объектам животного мира.

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