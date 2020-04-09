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22 иркутских бизнесмена продолжили работу, несмотря на запрет

Бизнес, 
Нарушителям грозит крупный штраф

Только за 7 апреля в Иркутске специалисты комитетов по управлению округами выявили 22 факта нарушения со стороны предпринимателей, которые не приостановили работу в связи с угрозой распространения коронавируса.

Все материалы по выявленным фактам будут переданы уполномоченным государственным органам для возбуждения дел об административных правонарушениях.

– В связи с ужесточением ответственности за нарушение требований организациям может грозить серьёзный штраф. В Иркутске подобные рейды будут проводиться регулярно на предприятиях торговли, общественного питания и услуг, деятельность которых должна быть временно приостановлена. Кроме того, проверки коснутся и те организации, которые работают и где сотрудники должны соблюдать санитарные правила – наличие масок, перчаток. Собранные в ходе рейда материалы будут направлены в уполномоченные органы, – отметил председатель думы – исполняющий полномочия главы города Иркутска Дмитрий Ружников.

Согласно внесённым поправкам и дополнениям в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, штрафы для граждан составят от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, – от 50 тысяч до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юрлиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ, несмотря на запрет, работали цветочные магазины и пивнушки
коронавирус самоизоляция предприниматели
 
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