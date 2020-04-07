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В Бурятии заработал портал для регистрации предприятий

В Бурятии заработал портал для регистрации предприятий
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Портал «Работающая Бурятия», открытия которого ждали ещё вчера, заработал

В ЕИС «Работающая Бурятия» (работающаябурятия.рф, http://rabota.govrb.ru/) закончен тестовый период и она доступна для заполнения данных.

- На этом портале должны зарегистрироваться предприятия, которым решением от 5 апреля разрешено работать в период самоизоляции. Только после получения разрешения и выполнения всех требований предприятия смогут начать свою работу, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее указом главы был существенно расширен список предприятий, которым можно работать в режим самоизоляции. Однако условием для выхода на работу стала регистрация на портале «Работающая Бурятия», а также согласование со своим отраслевым министерством.

В итоге часть предприятиях, открывшаяся на радостях утром, к обеду снова закрыла свои двери.

Количество случаев заражения коронавирусом в Бурятии, между тем, достигло 50.

работа
 
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