Портал «Работающая Бурятия», открытия которого ждали ещё вчера, заработал
В ЕИС «Работающая Бурятия» (работающаябурятия.рф, http://rabota.govrb.ru/) закончен тестовый период и она доступна для заполнения данных.
- На этом портале должны зарегистрироваться предприятия, которым решением от 5 апреля разрешено работать в период самоизоляции. Только после получения разрешения и выполнения всех требований предприятия смогут начать свою работу, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее указом главы был существенно расширен список предприятий, которым можно работать в режим самоизоляции. Однако условием для выхода на работу стала регистрация на портале «Работающая Бурятия», а также согласование со своим отраслевым министерством.
В итоге часть предприятиях, открывшаяся на радостях утром, к обеду снова закрыла свои двери.
Количество случаев заражения коронавирусом в Бурятии, между тем, достигло 50.
В Бурятии заработал портал для регистрации предприятий
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Россети Сибирь в Бурятии возобновляют плановые ремонтные работы несмотря на продление объявленного режима карантина
Общество, 06.04.2020
Окунуться в прошлое и вспомнить незабываемую первую в Бурятии «Алтаргану» с её весельем и казусами. Это возможно благодаря фотографиям Сергея Тарасенко из 2006 года
Открывшись с утра, некоторым организациям пришлось вновь распускать сотрудников к обеду
Правительство утвердило максимальный размер потребительских кредитов, по которым заёмщики, пострадавшие от последствий пандемии коронавируса, имеют право обратиться за кредитными каникулами
Алексей Цыденов рассказал о мерах поддержки предпринимателей
Авиасообщение временно прекращено из-за коронавируса
Из-за долгого устранения коммунальной аварии люди оставались два дня без холодной воды
В противном случае работники могут быть оштрафованы
Бизнес, 05.04.2020
Гендиректор Hilton Garden Inn Оксана Градова назвала противодействие коронавирусу в Бурятии лучшим в стране
Бизнес, 05.04.2020
Среди них субсидии и компенсация затрат на аренду отдельным видам бизнеса
По сообщению ФАС, цена маски в республике - 42 рубля
В столице Бурятии вновь выявили работающие магазины, торгующие пивом и сигаретами
Ему назначен штраф - 2000 рублей
Маски получат малообеспеченные семьи
Инвестор готов сотрудничать с заинтересованными компаниями