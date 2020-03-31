Аграрии также получат субсидии на приобретение молодняка сельскозяйственных животных
Сельхозтоваропроизводителям Бурятии, по состоянию на 31 марта, доведены субсидии в объёме 126,9 млн. рублей.
Деньги выданы на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв, субсидия на возмещение части затрат на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных, на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации АПК и др.
До конца месяца сельхозтоваропроизводители также получат субсидии на поддержку на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, возмещение части затрат по наращиванию мясных табунных лошадей, племенного КРС молочного производства, субсидии на оказание несвязной поддержки без софинансирования из федерального бюджета. На эти цели предусмотрено порядка 100,7 млн рублей, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.
Фермерам Бурятии выдали субсидий на 126 млн рублей
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