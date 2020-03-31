В Иркутской области нашли нарушения на пунктах приёма древесины

Возбуждено четыре дела об административных правонарушениях
На пунктах приёма и отгрузки древесины ООО «Востоккапиталгрупп», расположенных в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, была проведена проверка.
- Проверкой в деятельности двух пунктов приёма и отгрузки древесины выявлены многочисленные нарушения регионального законодательства, регламентирующего деятельность пунктов отгрузки, а также законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте и санитарно-эпидемиологического законодательства, - сообщили в Байкальской транспортной прокуратуре.
К примеру, на момент проверки книг учёта принятой, переработанной и отгруженной древесины на пункте отгрузки, находящемся в рабочем посёлке Магистральный, не было. Проверяющим они не предъявлены, поскольку фактически хранились на пункте в посёлке Окунайском.
- Кроме того, на одном из пунктов в нарушение ч. 2 ст. 5 Закона № 100-ОЗ, п. 6 Порядка ведения учёта принятой, переработанной и отгруженной древесины, данные о принятой древесине в книгу учёта принятой древесины пункта приёма, переработки и отгрузки древесины своевременно не вносились, - отметили в прокуратуре.
Так, в книгу учёта не были внесены сведения о принятой в период с 11 по 17 марта древесине.
На пункте в посёлке Окунайский книги учёта принятой, переработанной и отгруженной древесины, несмотря на поступление и отгрузку 4 вагонов пиломатериала, в установленном порядке не велись.
Также габаритные ворота в местах массовой погрузки на пути необщего пользования, используемые при погрузочных работах, не соответствовали установленному эскизу контура габаритных ворот. Это могло стать причиной нарушения безопасности движения на железнодорожном транспорте.
Есть ещё одно нарушение: специально оборудованная площадка для хранения отходов производства - опилок и щепы, не оборудована. Отходы складированы на земле, искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие отсутствует. Таким образом, места для накопления отходов производства не оборудованы.
- В целях устранения выявленных нарушений закона в адрес руководства ООО «Востоккапиталгрупп» внесено представление об устранении нарушений закона, в отношении генерального директора возбуждено 4 дела об административных правонарушениях, - заключили в Байкальской транспортной прокуратуре.
В Иркутской области нашли нарушения на пунктах приёма древесины
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Возбуждено четыре дела об административных правонарушениях
Также приостановлена торговля непродовольственными товарами
Медучреждения построят в Братске, Тайшете и Шелехове
Работники «Водоканала» проводят масштабную дезинфекцию
Улан-удэнцы жалуются, что вынуждены «работать взаперти»
В прошлом году ущерб животному миру составил почти 6 миллионов рублей
Куриные тушки и свинина хранились без документов
38 сотрудников восстановили свои трудовые права
Маски для улан-удэнцев доставят самолётом из Москвы
Бизнес, 29.03.2020
На автобусных и трамвайных маршрутах оптимизируют количество транспорта
«Моем, убираем, дезинфицируем и уходим по домам», - сообщила Дарима Матханова
С понедельника открыты будут только продуктовые магазины и службы доставки
Помощь окажут инвесторы и компании, которые работают на территории ДФО
О том, как изменились цены, рассказал замминистра промышленности Бурятии
Нарушителей, которые всё же будут принимать туристов, ждёт уголовная ответственность