В Иркутской области нашли нарушения на пунктах приёма древесины

Возбуждено четыре дела об административных правонарушениях



На пунктах приёма и отгрузки древесины ООО «Востоккапиталгрупп», расположенных в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, была проведена проверка.



- Проверкой в деятельности двух пунктов приёма и отгрузки древесины выявлены многочисленные нарушения регионального законодательства, регламентирующего деятельность пунктов отгрузки, а также законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте и санитарно-эпидемиологического законодательства, - сообщили в Байкальской транспортной прокуратуре.



К примеру, на момент проверки книг учёта принятой, переработанной и отгруженной древесины на пункте отгрузки, находящемся в рабочем посёлке Магистральный, не было. Проверяющим они не предъявлены, поскольку фактически хранились на пункте в посёлке Окунайском.



- Кроме того, на одном из пунктов в нарушение ч. 2 ст. 5 Закона № 100-ОЗ, п. 6 Порядка ведения учёта принятой, переработанной и отгруженной древесины, данные о принятой древесине в книгу учёта принятой древесины пункта приёма, переработки и отгрузки древесины своевременно не вносились, - отметили в прокуратуре.



Так, в книгу учёта не были внесены сведения о принятой в период с 11 по 17 марта древесине.



На пункте в посёлке Окунайский книги учёта принятой, переработанной и отгруженной древесины, несмотря на поступление и отгрузку 4 вагонов пиломатериала, в установленном порядке не велись.



Также габаритные ворота в местах массовой погрузки на пути необщего пользования, используемые при погрузочных работах, не соответствовали установленному эскизу контура габаритных ворот. Это могло стать причиной нарушения безопасности движения на железнодорожном транспорте.



Есть ещё одно нарушение: специально оборудованная площадка для хранения отходов производства - опилок и щепы, не оборудована. Отходы складированы на земле, искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие отсутствует. Таким образом, места для накопления отходов производства не оборудованы.



- В целях устранения выявленных нарушений закона в адрес руководства ООО «Востоккапиталгрупп» внесено представление об устранении нарушений закона, в отношении генерального директора возбуждено 4 дела об административных правонарушениях, - заключили в Байкальской транспортной прокуратуре.



