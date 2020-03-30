Бурятии лесозаготовители возместят ущерб животному миру на 3 млн

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

В прошлом году ущерб животному миру составил почти 6 миллионов рублей



Северобайкальская природоохранная прокуратура во взаимодействии с министерством лесного комплекса Иркутской области системно взыскивает с лесозаготовителей ущерб, причиняемый животному миру в результате вырубки лесов.



В прошлом году прокуратура предъявила 10 исков на сумму 5,8 млн. руб., которые суд удовлетворил в полном объеме. Деньги зачислят в местный бюджет и будут направлены на реализацию природоохранных мероприятий.



- В этом году некоторые лесопромышленные компании начали в добровольном порядке возмещать вред животному миру. Однако отдельные лесозаготовители под надуманными предлогами отказываются от погашения вреда, надеясь минимизировать свои расходы и избежать имущественной ответственности, - сообщают в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.



В этом году природоохранный прокурор в суд направил семь исков к коммерческим организациям о взыскании ущерба, причиненного животному миру на сумму более 3 млн. руб. в результате вырубки 590 тысяч кубометров леса на площади 2,7 тысяч га.



Исковые заявления находятся на рассмотрении суда.

