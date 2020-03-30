Куриные тушки и свинина хранились без документов
В Бурятии 18 марта госинспектор управления Россельхознадзора провёл внеплановую проверку в отношении ИП Терентьева, работающей в сфере общественного питания в Северобайкальске.
В ходе проверок было выявлено нарушение ветеринарного законодательства: в кафе на хранении находилось 39 кг куриных тушек и 29 кг свинины без ветеринарно-сопроводительных документов.
Это является нарушением ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении предпринимательницы возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ. Продукция помещена на ответственное хранение с последующим предоставлением соответствующей документации.
В Бурятии в кафе хранилось 70 кг небезопасного мяса
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