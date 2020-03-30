 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Марта

29 Марта

Популярное

В Бурятии в кафе хранилось 70 кг небезопасного мяса

В Бурятии в кафе хранилось 70 кг небезопасного мяса
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Куриные тушки и свинина хранились без документов

В Бурятии 18 марта госинспектор управления Россельхознадзора провёл внеплановую проверку в отношении ИП Терентьева, работающей в сфере общественного питания в Северобайкальске.

В ходе проверок было выявлено нарушение ветеринарного законодательства: в кафе на хранении находилось 39 кг куриных тушек и 29 кг свинины без ветеринарно-сопроводительных документов.

Это является нарушением ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В отношении предпринимательницы возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ. Продукция помещена на ответственное хранение с последующим предоставлением соответствующей документации.
Россельхознадзор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии в кафе хранилось 70 кг небезопасного мяса
В Бурятии в кафе хранилось 70 кг небезопасного мяса
Бизнес, 30.03.2020
Куриные тушки и свинина хранились без документов
В Бурятии «управляшка» вернула работникам долги на 700 тысяч
В Бурятии «управляшка» вернула работникам долги на 700 тысяч
Бизнес, 30.03.2020
38 сотрудников восстановили свои трудовые права
Вадим Бредний раздаст 120 тысяч масок
Вадим Бредний раздаст 120 тысяч масок
Бизнес, 30.03.2020
Маски для улан-удэнцев доставят самолётом из Москвы
В Улан-Удэ в дни карантина уменьшится число маршруток
В Улан-Удэ в дни карантина уменьшится число маршруток
Бизнес, 29.03.2020
На автобусных и трамвайных маршрутах оптимизируют количество транспорта

Два крупных отеля Улан-Удэ закрываются на карантин
Два крупных отеля Улан-Удэ закрываются на карантин
Бизнес, 27.03.2020
«Моем, убираем, дезинфицируем и уходим по домам», - сообщила Дарима Матханова
В Улан-Удэ закрываются торговые центры и рестораны
В Улан-Удэ закрываются торговые центры и рестораны
Бизнес, 27.03.2020
С понедельника открыты будут только продуктовые магазины и службы доставки
Дальнему Востоку найдут миллиард для борьбы с коронавирусом
Дальнему Востоку найдут миллиард для борьбы с коронавирусом
Бизнес, 27.03.2020
Помощь окажут инвесторы и компании, которые работают на территории ДФО
В супермаркетах Бурятии закупаются «как на случай ядерной войны»
В супермаркетах Бурятии закупаются «как на случай ядерной войны»
Бизнес, 27.03.2020
О том, как изменились цены, рассказал замминистра промышленности Бурятии
Тункинский район Бурятии закрыли для туристов
Тункинский район Бурятии закрыли для туристов
Бизнес, 27.03.2020
Нарушителей, которые всё же будут принимать туристов, ждёт уголовная ответственность
Уровень падения доходов турбизнеса на Байкале оценивают в 80% из-за коронавируса
Уровень падения доходов турбизнеса на Байкале оценивают в 80% из-за коронавируса
Бизнес, 25.03.2020
Предполагается, что отсутствие иностранных туристов частично компенсируют российские путешественники
В Бурятии смягчили налоги для аптек и обувных
В Бурятии смягчили налоги для аптек и обувных
Бизнес, 06.03.2020
Законопроект о снижении налоговой нагрузки внёс глава Бурятии
В Бурятии незаконно использовали словосочетания «микрофинансовая организация»
В Бурятии незаконно использовали словосочетания «микрофинансовая организация»
Бизнес, 06.03.2020
В отношении организаций возбуждены административные производства
Бурятское УФАС рассмотрит жалобу на «Ульгэр»
Бурятское УФАС рассмотрит жалобу на «Ульгэр»
Бизнес, 05.03.2020
Жалоба касается поставки сценического подиума

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^