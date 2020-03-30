В Бурятии «управляшка» вернула работникам долги на 700 тысяч

38 сотрудников восстановили свои трудовые права
В Тункинском районе Бурятии судебные приставы взыскали работникам ООО «Управляющая компания Олзо» задолженность по заработной плате. Коммунальное предприятие задолжало своим работникам более 715 тысяч рублей.
Не получив заработанные деньги, 38 работников компании обратились в мировой суд за восстановлением своих нарушенных трудовых прав. Суд требования удовлетворил в полном объеме и направил исполнительные документы приставам.
- В рамках 38 исполнительных документов судебные приставы обратили взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах компании. Права работников восстановлены, исполнительные производства окончены фактическим исполнением, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
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