В Бурятии смягчили налоги для аптек и обувных

Законопроект о снижении налоговой нагрузки внёс глава Бурятии
Накануне были внесены изменения в республиканский закон, согласно которым в Бурятии смягчена налоговая нагрузка для аптек и обувных магазинов. Законопроект внёс в Народный Хурал глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», аптеки забили тревогу в конце 2019 года. Стало известно, что с 2020-го аптеки перестанут подпадать под действие ЕНВД (единый налог на вменённый налог) и должны будут перейти либо на общую систему налогообложения, либо на УСНО (упрощённая система налогообложения). Тогда представители бизнеса заявили, что налоговая нагрузка на них вырастет в 7-10 раз. Это грозило закрытием местных аптек, особенно в сельской местности. Предрекалось, что освободившуюся нишу полностью захватят федеральные аптечные сети.
Теперь смягчение налоговой нагрузки получили не только аптеки, но и обувные магазины, столкнувшие с аналогичной проблемой.
- Указанная норма вводится в целях поддержки указанной категории налогоплательщиков, так как с 1 января 2020 года налогоплательщики, реализующие, в частности, лекарственные препараты, обувные товары, подлежащие обязательной маркировке средствами идентификации, не вправе применять единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патентную систему налогообложения (ПНС), - сообщил на сессии и.о. министра экономики Бурятии Екатерина Кочетова.
Поправками установлены пониженные налоговые ставки для аптек и обувных магазинах. В 2020-2021 годах по объекту налогообложения «Доходы» ставка составит 1%, по доходам, уменьшенным на величину расходов – 5%.
На сегодняшний день в республике зарегистрировано 130 юридических лиц, которые имеют лицензию на фармацевтическую деятельность. 48 индивидуальных предпринимателей имеют 128 аптек, из которых в районах республики - 69. В качестве ООО зарегистрировано 82 юридических лица (221 аптека, из которых 94 работают в районах).
Согласно нормам Налогового Кодекса России, предприниматели смогут применить льготу с 1 января 2020 года.
В Бурятии смягчили налоги для аптек и обувных
Бизнес, Фото:
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